Festival dell’Inclusione Biciclettata per tutti nella seconda giornata

Si svolge oggi nel parco del Castello dei Ronchi di Crevalcore la seconda giornata di ‘Nuovi Orizzonti inclusivi - Festival dell’inclusione’, alla prima edizione. Il programma di oggi prevede la ‘Biciclettata Inclusiva’ con partenza prevista alle 8,30 da San Giovanni in Persiceto con successiva tappa a Crevalcore e arrivo al parco dei Ronchi alle 10,30. Sarà possibile noleggiare biciclette inclusive durante l’intero percorso. La giornata proseguirà con incontri, laboratori e spettacoli per chiudere nel tardo pomeriggio con ‘Disco pom con dj topo’ a cura dei Gruppi Appartamento ‘Casa Isora’ e ‘Sant’Isaia’ di Cadiai. Da segnalare l’incontro in programma alle 10,30 dal titolo ‘Integrazione sensoriale con l’approccio Snoezelen’. "Il festival – spiegano gli organizzatori – è una occasione importante di socialità, di confronti e di svago. Ma anche l’opportunità di conoscere le tante realtà del territorio che si occupano di inclusione e disabilità. Parte del ricavato dello stand gastronomico sarà devoluto per la realizzazione della Snoezelen Room all’interno del Centro diurno Accanto di Crevalcore". E aggiungono: "Si tratta di una stanza multisensoriale fatta di luci, colori, suoni e angoli morbidi dedicata, in particolare, a persone con bisogni speciali". ‘Nuovi Orizzonti Inclusivi - Festival dell’Inclusione’ è organizzato dal Centro diurno Accanto di Crevalcore, gestito dalla Cooperativa sociale Cadiai, in collaborazione con Unione Terre d’Acqua, Comune di Crevalcore, Asp Seneca e associazione I Sempar in Baraca.

p. l. t.