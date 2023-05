Festival dello sviluppo sostenibile a Bologna: “Città fondamentali nella lotta al cambiamento climatico”

Bologna, 12 maggio 2023 – È la sostenibilità ad accendere il futuro. Sostenibilità che, oggi, continua a rivestire un ruolo sempre più rilevante per affrontare le sfide del futuro. Tra queste, non manca quella delle nove città italiane (Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino) selezionate tra le cento europee per azzerare le proprie emissioni climalteranti entro il 2030. E di cui stamattina - durante l’evento ad hoc sul tema, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 - sono state svelate strategie, punti di forza, obiettivi ma anche le criticità che gli stessi territori intendono contrastare con tempestività.

A partire proprio dal capoluogo emiliano: “Bologna, insieme alle altre otto città che fanno parte dalla missione europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, ha davanti a sé una grande sfida – afferma il sindaco Matteo Lepore in video messaggio -. Quella di introdurre un’accelerazione nelle scelte fondamentali che riguardano non solo la lotta al cambiamento climatico, ma più in generale il miglioramento della qualità della vita delle nostre comunità. Significa fare più veloce degli altri, per aiutare anche gli altri e fare delle nostre città dei laboratori di innovazione. Perché non abbiamo più tempo. Le piogge alluvionali di questi giorni o le ondate di calore sono gli esempi tangibili degli effetti che il cambiamento climatico sta già causando sulle nostre vite. Abbiamo, quindi, il dovere di lavorare su questi temi e di farlo in fretta. Per le future generazioni, ma anche per il nostro presente”.

Presenti durante il primo panel – moderato dal capocronista del Carlino di Bologna, Andrea Zanchi - anche gli assessori delle diverse città impegnate nella medesima sfida, in un dialogo volto a confrontare le diverse strategie e impegni per il raggiungimento del macro-obiettivo. “Il coinvolgimento delle città è un aspetto fondamentale - precisa il presidente dell’ASviS, Pierluigi Stefanini -. Basta ricordare che il 75% dei cittadini vivono nelle aree urbane e che il 65% del consumo di energie avviene proprio nelle città. Queste ultime, infatti, producono emissioni di Co2 per il 70% del totale: dati che ci fanno capire, per l’appunto, come le città in un processo di trasformazione diventino sempre più centrali”.

Ma non solo. “Il nostro punto di vista implica un approccio sistemico, ed è necessario avere una visione di insieme, altrimenti avremo diagnosi incomplete o addirittura erronee. Bisogna invece connettere le diverse dimensioni affinché si proceda in modo simultaneo - continua Stefanini -. Queste nove città possono fare da apripista per sperimentare soluzioni da diffondere a tutti gli altri centri urbani del Paese, a patto che non siano lasciate sole. Tutti i livelli istituzionali devono essere coinvolti per concentrare gli investimenti necessari da destinare a tre linee di intervento prioritarie”.

Un vero e proprio confronto, confluito poi in due successive sessioni e con ulteriori ospiti, con un focus riguardante le strategie di sviluppo sostenibile, gli investimenti e l’innovazione, moderate dal vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini. “Va bene produrre nuova energia – afferma Marco Marcatili, responsabile sviluppo Nomisma – ma è importante condividerla, altrimenti non serve a nulla. Così come, allo stesso tempo, sarà necessario avere fiducia sulla possibilità che tutti noi abbiamo come imprese pubbliche, private o cittadini di mettere in campo azioni ed essere contributori nel raggiungimento di questi obiettivi”.