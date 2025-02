Festival di Bubano,. J. Sintoni sul palco

Un altro appuntamento da non perdere al Bubano Blues Festival. Martedì 25 febbraio, a partire dalle ore 21 sul palco della sala civica di via Lume, un sodalizio d’eccezione come la ‘J. Sintoni Reunion Band’. Un gruppo di straordinari musicisti capitanato dal cesenate classe 1974 Manuele J. Sintoni, (foto sopra) ottimo chitarrista e cantante dalla solida formazione blues con all’attivo numerose partecipazioni nei festival più importanti d’Europa e nei club più prestigiosi del continente. Insieme a lui anche Andrea Taravelli (basso), Carmine Bloisi (batteria) e Manuel Goretti (tastiere). Come sempre, la serata sarà preceduta dalla Cena&Blues a base di pesce su prenotazione (WhatsApp 353.4791722).