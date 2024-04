Festival Francescano. Dialogo Zuppi-Cecchettin

All’indomani dell’omicidio di Giulia Cecchettin, 22 anni, per mano del suo ex fidanzato, Papa Francesco volle telefonare al padre di Giulia, Gino. Il primo contatto fu attraverso il cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna.

A qualche mese di distanza, Festival Francescano, in collaborazione con Antoniano Opere Francescane, ha proposto che i due, Gino Cecchettin e il cardinal Zuppi, si parlassero di persona, per un incontro che sarà trasmesso online lunedì 6 maggio, alle 20.30. Con loro, suor Chiara Cavazza, francescana dell’Immacolata. Nell’anno in cui Festival Francescano, in piazza Maggiore dal 26 al 29 settembre, rifletterà sul tema delle ferite che (si) aprono, la testimonianza di Gino Cecchettin aiuterà a capire come si possa attraversare un dolore così grande, ingiusto e inatteso. Come nel libro scritto insieme a Marco Franzoso dal titolo ’Cara Giulia’, Cecchettin riflette sul senso di questa immane tragedia, personale e collettiva, trovando la forza di raccontare quello che ha imparato da sua figlia.

Afferma Gino: "Quando leggevo storie di femminicidi ne rimanevo colpito, scosso, ma poi egoisticamente giravo pagina. Io ero normale, e nel mondo normale certe cose non accadono. Non è così. Nessuno di noi è immune, perché l’idea della prevaricazione riguarda tutti indistintamente, riguarda il mondo nel quale viviamo".

Tra le tematiche che saranno affrontate, cosa fa e può fare la Chiesa per contrastare la cultura dilagante del sopruso, come ricostruire una cultura della riconciliazione, la necessità di stare più vicini ai giovani. L’iniziativa è sostenuta da Bper Banca. Per seguire l’incontro, è possibile iscriversi sul sito www.festivalfrancescano.it