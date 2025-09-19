Festival Francescano a Bologna in piazza Maggiore tra connessioni e intelligenza artificiale: ospiti e programma

Bologna, 19 settembre 2025 - Torna il ‘Festival Francescano’ in piazza Maggiore a tema ‘Il Cantico delle connessioni’. Oltre cento ospiti, da giovedì 25 settembre a domenica 28 settembre, tra scrittori, teologi, scienziati che s’interrogheranno sull’intelligenza connettiva, il digitale, l’intelligenza artificiale, in una rilettura contemporanea del celebre ‘Cantico delle Creature’ che San Francesco compose ottocento anni fa.

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna

"Riflettendo su come Francesco approccia il mondo e le relazioni, abbiamo pensato che una connessione potesse interpretare oggi quello che Francesco ha tentato di fare. Le connessione, poi, ci mette in contatto con il mondo digitale e l’intelligenza artificiale”, spiega Fra Giampaolo Cavalli alla presentazione della XVII edizione del Festival con il supporto, tra gli altri, di Reekep, Romagnoli Fratelli spa, Bper e Gruppo Chiesi.

Gli ospiti

Presenti, tra gli altri, il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente Cei, il sindaco Matteo Lepore, l’ex premier Paolo Gentiloni, l’inviata di guerra Francesca Mannocchi, il poeta Davide Rondoni e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, l’economista Stefano Zamagni, lo psichiatra Valentino Andreoli, la comica Geppi Cucciari e tanti altri. In calendario incontri e dibattiti ma anche tanti spettacoli: giovedì alle 18.30 ci sarà l’attore e cantautore Leo Gassmann, poi alle 22 salirà sul palco Giobbe Covatta, mentre venerdì alle 22.15 l’appuntamento sarà con Ascanio Celestini, tra i più apprezzati drammaturghi italiani. Sabato alle 20 la cantautrice Francamente, da X Factor 2024, si racconterà al pubblico del Festival aprendo poi le danze al silent party con dj set sul Crescentone. Non mancheranno attività per i bambini con l’Arena kids dell’Antoniano in piazza Nettuno dal 26 al 28 settembre e altre iniziative.

Le parole del cardinale

Per Zuppi “c’è connessione e connessione. E qui al Festival Francescano c’è sempre tanto dialogo con tante diversità e posizioni, ma visto che si parla non ci si scontra. Di solito quando si fa a botte, infatti, in genere, non si parla…”.

La festa di San Francesco

Il cardinale, poi, commenta la proposta di introdurre, il 4 ottobre, la festa nazionale nel giorno in cui si celebra San Francesco. Sul fatto che la data cadrebbe, a Bologna, nello stesso giorno in cui si celebra il patrono cittadino San Petronio, Zuppi scherza: “Nessun problema, i due vanno d'accordo: potremmo festeggiare la mattina uno e il pomeriggio l’altro”. Del resto, continua, “ogni volta che le festività sono state soppresse, hanno creato malumori. L'ultima reintrodotta è stata l'Epifania, ma reintrodurre quella che celebra una figura come San Francesco, così importante per l'umanesimo italiano, sarebbe un'ottima occasione per riascoltarlo di nuovo. L'anno prossimo sarà l'ottavo centenario della sua morte: sarebbe una cosa bella perché di lui resta ancora tantissimo, è il Vangelo, la sua incarnazione umana che ci insegna gioia, fraternità e amore per i poveri”.

Lepore in piazza per Gaza

Il sindaco Lepore, che oggi sarà alla manifestazione per Gaza organizzata dalla Fiom-Cgil, invoca un messaggio di pace: “L’obiettivo è fermare le armi. Oggi interverrò perché bisogna parlare di più di Gaza e meno di noi stessi. Ci sono troppe manifestazioni che sono un modo per parlare di chi le promuove - ha aggiunto il sindaco - dobbiamo mettere invece al centro i bambini, i cittadini e le persone che stanno morendo a Gaza”.

Gli affitti brevi

Il primo cittadino parteciperà al Festival Francescano sabato 27 settembre, alle 16.30, a un incontro con l’urbanista del Politecnico di Milano, Elena Granata. E, da qui, torna sul tema della stretta degli affitti brevi, mal visto da costruttori e proprietari immobiliari: “Noi non vogliamo vietare gli affitti brevi, ma regolamentare un settore: oggi è il Far West e domani ci saranno delle regole. Sarà un modo anche per tutelare i proprietari che portano avanti delle attività”, dice rispondendo alle critiche arrivate dalle associazioni di categoria. “È comunque giusto un confronto - annuncia - e infatti li incontreremo”.