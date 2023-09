Festival Narrativo Performance di musica e poesia

Nuovi appuntamenti per il Festival Narrativo del Paesaggio. Venerdì alle 18 a San Giovanni in Persiceto ‘Al di là delle nebbie di San Giovanni - Seconda tappa’: performance di voce e musica, narrazione e poesia, e un workshop per la creazione di una installazione con materiali di scarto aziendale di Remida Bologna Terre d’Acqua.

Alle 21 a San Lazzaro proiezione del documentario sulla vita di Luigi Donini, (1942-1966) ricercatore scomparso nel tentativo di salvataggio di alcuni speleologi, insignito per questo atto di generoso coraggio della medaglia d’oro al valore civile, a cui è stato intitolato il Museo della preistoria di San Lazzaro.

Sabato a Ozzano alle 15.30 prende avvio una camminata tra le colline di Settefonti, nella parte iniziale della Flaminia Minor.