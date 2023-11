Festival della Scienza medica, intelligenza artificiale protagonista venerdì e sabato in Santa Lucia

Bologna, 8 novembre 2023 - Nella nona edizione del Festival della scienza medica irrompe l'intelligenza artificiale. "ll festival rappresenta per noi motivo di orgoglio. In questo senso, continueremo a lavorare per garantirne la continuità in un’ottica di arricchimento per la città”, sottolinea Fabio Roversi Monaco, presidente della Fondazione Scienza Medica.

Festival della Scienza medica, la presentazione

I lavori si svolgeranno venerdì e sabato nell'aula magna di Santa Lucia. Nella prima giornata è prevista la lettura magistrale del Premio Nobel Andrew Zachary Fire della Stanford University.

Nella sala Ulisse dell'Accademia delle Scienze è intervenuto anche Luigi Bolondi, componente del comitato scientifico della Fondazione della scienza medica: "Questa è l'anno della ripartenza, con i relatori e il pubblico in presenza, dopo il Covid". Erano presenti anche Carlo Cipolli, Lucio Cocco e l'assessore Luca Rizzo Nervo.