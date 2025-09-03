Festival sull’inclusione. Arriva anche la ministra

Ozzano dell’Emilia lancia il Festival dell’ESSER3: inclusione, diritti e comunità. Venerdí prossimo è in programma una giornata di confronti, attività e spettacoli. Un festival che mette al centro le persone con una piazza che diventa laboratorio per la collettività. Il Comune, in collaborazione con ASP Rodriguez e con il patrocinio del ministero per le Disabilità, presenta la prima edizione del Festival dell’ESSER3 con main partner dell’iniziativa la Fondazione Hospice MT. Dalle prime ore del mattino fino alla sera, il palco ospiterà testimonianze, interventi istituzionali e momenti di spettacolo, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro quotidiano di enti, associazioni e servizi sociosanitari del territorio. Oltre a celebrare le esperienze e le buone pratiche già in atto, la manifestazione si propone come spazio di confronto aperto e partecipato dove tutti – cittadini, operatori e istituzioni – possono dialogare e riflettere insieme.

Alle 10 è in programma un focus politico, con la partecipazione di Alessandra Locatelli, ministra alla Disabilità; Isabella Conti, assessora al Welfare della Regione; il senatore Marco Lombardo, intergruppo Disabilità; il sindaco Luca Lelli e l’assessore locale Giovanni Catrini, Alberto Mingarelli, direttore ASP Rodriguez, Alberto Alberani, Forum Terzo Settore, Fulvio De Nigris, Associazione Amici di Luca, Francesco Tonelli, Cooperativa Sociale La Fraternità, Carla Ferrero, vice presidente Società Dolce e Luca Marchi, direttore Fondazione Dopo di Noi Bologna. Modera Andrea Zanchi, capocronaca de Il Resto del Carlino Bologna. Il focus avrà un accompagnamento Lis e vedrà l’esibizione del coro inclusivo Cento passi. Tra le numerose attività, nel pomeriggio è prevista la presentazione del libro Tu Vedrai di Marica Gaudio mentre la serata sarà animata dalla Banda Rulli Frulli, simbolo nazionale di creatività e inclusione musicale. "Inclusione, diritti e cittadinanza attiva non sono concetti astratti: sono la base su cui si fonda il nostro impegno quotidiano come amministratori – sottolineano il sindaco Lelli e l’assessore Catrini –. Vogliamo che il Festival sia uno spazio aperto, dove si raccontano e intrecciano esperienze per generare nuove idee, progetti, e politiche capaci di guardare al futuro. Questa prima edizione segna l’inizio di un percorso, perché l’obiettivo è trasformare l’evento in un appuntamento annuale, capace di dare sempre più slancio a una politica che non resta ferma, ma ascolta, costruisce e agisce. Ozzano dell’Emilia ha scelto da tempo di investire nel sociale, nella prossimità, nella cura delle fragilità".

Zoe Pederzini