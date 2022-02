Fiac, dopo 45 anni si spengono i macchinari

di Gabriele Mignardi Il tempo di una foto, col trasporto già programmato, per l’ultimo compressore a marchio Fiac prodotto nello stabilimento di Pontecchio. Si spengono le luci dei macchinari e si fermano per sempre le linee produttive in una fabbrica che per 45 anni ha rappresentato un marchio di qualità ed innovazione della meccanica ‘made in Italy’ nel mondo. Il marchio resta, ma la produzione la multinazionale Atlas Copco l’ha trasferita per sempre in Piemonte. E a Sasso restano la nostalgia, i cocci e la rabbia per la fine ingloriosa...

Il tempo di una foto, col trasporto già programmato, per l’ultimo compressore a marchio Fiac prodotto nello stabilimento di Pontecchio. Si spengono le luci dei macchinari e si fermano per sempre le linee produttive in una fabbrica che per 45 anni ha rappresentato un marchio di qualità ed innovazione della meccanica ‘made in Italy’ nel mondo. Il marchio resta, ma la produzione la multinazionale Atlas Copco l’ha trasferita per sempre in Piemonte. E a Sasso restano la nostalgia, i cocci e la rabbia per la fine ingloriosa dell’avventura imprenditoriale di Romano Lucchi che già prima del 1977, anno ufficiale della fondazione, aveva lasciato la rappresentanza dei compressori ad aria a marchio Fini per seguire un suo percorso che alla fine degli anni Novanta, dallo stabilimento che affaccia sull’Autostrada del Sole, era arrivato ad esportare compressori in 110 paesi del mondo, fatturando oltre cento milioni di euro e dando complessivamente lavoro ad oltre 400 persone.

Più di 200 facevano capo al quartier generale di Pontecchio, e buona parte di esse abitavano nella media e alta vallata del Reno. Una crescita fatta di innovazione e di uno slogan che il fondatore amava ripetere: "Le aziende sono fatte di uomini, di persone e non di prodotti", era ben inciso nell’etica dell’impresa con altri stabilimenti in Cina e in Brasile, ed una proiezione mondiale grazie ad un compressore ad aria innovativo e tecnologicamente avanzato.

Così, passo dopo passo, dalla piccola sede di via Pila, si inserì nella tradizione bolognese di una imprenditoria fatta di un geniale mix di meccanica e tecnologia, con una propensione naturale alla manifattura di qualità. Dopo la morte di Romano Lucchi l’entrata nell’orbita dell’Atlas-Copco, con la quale all’annuncio della chiusura, sindacati e lavoratori hanno aperto una lunga ma vana vertenza che si è chiusa con un accordo (il marzo scorso) che nessun sindacato avrebbe voluto sottoscrivere, come ha riconosciuto il segretario Fiom Michele Bulgarelli.

E mentre per il sito produttivo si prepara un nuovo futuro, non vedono un domani lavorativo 50 degli 85 dipendenti lasciati senza un posto di lavoro e che ad oggi non hanno trovato una nuova collocazione.

"Restano solo i sindacalisti Fiom a portare in giro i nostri curriculum -osserva Barbara Gasparoni- i politici si sono tutti dileguati. Hanno cavalcato questo caso e poi nessuno li ha più visti. Ci ha aiutato Insieme per il lavoro e il sindacato, ma la prospettiva per tanti di noi, soprattutto donne e stranieri, è la disoccupazione".

Mentre Bulgarelli rinancia: "Non posso credere che l’industria bolognese, col pieno di ordinativi, non sia in grado di assorbire 50 lavoratori. Resta la delusione per una politica industriale legata al territorio".