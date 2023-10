Fiaccolata a Crevalcore. Oltre 1.500 in corteo:: "Lo stabilimento non deve chiudere"

"Se non sono in grado di mantenere una sola parola o di darci rassicurazioni sul futuro, a noi non serve che vengano le stesse persone che abbiamo visto a Bologna: vengano i rappresentanti veri della Kkr, il governo faccia la sua parte per discutere globalmente di quello che vuole fare la multinazionale nel nostro Paese. Non si gioca sulla pelle dei lavoratori, non in Emilia-Romagna".

La fiaccolata di ieri sera a Crevalcore, per dire ‘no’ con il cuore e con l’anima alla dismissione della Magneti Marelli, era partita in via Mezzo Levante con un Bella Ciao composto, ma sentito. Accanto, il mantra ‘Crevalcore non si tocca’ ripetuto quasi religiosamente dai sindacati, Fiom-Cgil Uilm e Fim-Cisl, in testa al corteo composto da circa 1.500 persone che hanno illuminato, nella nebbia delle decisioni prese a piani inarrivabili, una fetta di speranza.

Le parole che hanno chiuso la serata sono state quelle di Stefano Bonaccini, travolto dagli applausi. Attorno a lui, tra i fazzoletti dei delegati sindacali, anche tanti cittadini comuni. Tanto scoramento, sperando che un paio di notti portino consiglio visto che finiscono per strada un sacco di famiglie. "Nessuno pensi utilizzando il mezzo demagogico della transizione ecologica di fare cassa sulla pelle dei lavoratori – ha sottolineato ancora Bonaccini –. Attenzione poi, non vorrei che questo fosse un primo passo da parte di queste multinazionali, che non si arrivi con queste decisioni fino a Bologna. Dobbiamo lottare, e io voglio sperare perché a Gaggio Montano, con la Saga Coffee, abbiamo compiuto un miracolo".

Tanta politica presente. E bipartisan. Presenti i parlamentari Pd Virginio Merola e Andrea De Maria, oltre al segretario regionale Pd Luigi Tosiani, per il Comune c’è il direttore generale Valerio Montalto, per il consiglio regionale il dem Stefano Caliandro. Ma per FdI c’è anche Marta Evangelisti, consigliera regionale come Silvia Piccinini (M5s), presente. In testa il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli.

"La conversione deve essere la strada, non si può pensare altrimenti. Non molleremo di un millimetro". Domani c’è l’atteso summit al ministero dell’Impresa e del Made in Italy, sindacati e lavoratori saliranno in massa a Roma.

Alcuni residenti sono scettici, come Andrea e Cristina che hanno un’attività in Paese: "La colpa è della politica, tutta, senza distinzione di colore: poteva prevenire una situazione del genere. Facciano in modo di salvare l’azienda, è il futuro delle famiglie che è in grande pericolo". Fabio lavora da 30 anni in Marelli: "Mai vista una situazione del genere qui. La proprietà presenti un progetto, la multinazionale ci metta la faccia". "Basta passerelle della politica, servono fatti", mormora qualcuno mentre il serpentone avanza. Infine Marta Evangelisti: "Sono certa che il nostro governo possa dare una mano in questa fase, l’attenzione è altissima sull’automotive. Siamo qui perché è una battaglia di tutti".