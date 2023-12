Fiaccolata contro la guerra. La preghiera di Zuppi:: "La pace è sempre possibile"

Bologna cammina per la pace. Sono più di mille le persone che partecipano alla fiaccolata ’Pace, Salam, Shalom’ fortemente voluta dalle comunità cristiane, da quella ebraica e da quella musulmana per dimostrare che è possibile vivere insieme pur avendo una fede religiosa diversa. Tra loro c’è anche Natalia, una madre ucraina che ha appena perso in guerra il figlio Dennis. Il ritorno in patria sarà una vera odissea, ma prima di partire ha voluto partecipare a questo momento, perché altre madri non vivano il suo stesso dolore. "La pace dev’essere sempre possibile – sottolinea Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei –. La presenza della città e anche degli esponenti delle comunità religiose porta a dire che l’ispirazione religiosa deve portare alla pace. I veri uomini di fede non possono desiderare la guerra, ma chiedono che il prima possibile ci sia il cessate il fuoco. Stiamo desiderando lo spirito di Assisi".

"Dobbiamo iniziare a parlare il linguaggio dei diritti umani – spiega il sindaco Matteo Lepore –. Lo dico perché adesso la nostra preoccupazione deve concentrarsi su chi soffre. Penso alle vittime e allo loro famiglie, a chi aspetta che un ostaggio torni a casa, o chi ha un figlio partito per la guerra. Ci sarà il tempo per le ricostruzioni politiche, adesso dobbiamo fermare il linguaggio delle armi".

Il clima è così di famiglia che lo stesso Lepore dimentica la fascia tricolore a Palazzo d’Accursio. Una piccola dimenticanza prontamente corretta che però dal senso di come in realtà siano i cuori delle persone a camminare. Arrivati in piazza Santo Stefano viene letto un appello perché le armi siano deposte e si inizi a parlare il linguaggio della convivenza. "Bologna è una delle poche città in Italia dove si è svolta una manifestazione come questa – racconta Yassine Laframe, presidente delll’Ucoii e della comunità islamica di Bologna. Siamo tutti dalla parte delle vittime e per la pace. Vogliamo che le persone smettano di soffrire per la guerra e che si possa realizzare dove ognuno possa senza vivere senza dover fare i conti con la violenza".

Anche le parole di Daniele De Paz, il presidente della comunità ebraica di Bologna viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda: "Con questa manifestazione vogliamo testimoniare persone che hanno una fede diversa possano convivere nella stessa città e avere la stessa preoccupazione, quella di dimostrare che la pace sia possibile e che non ci siano più vittime innocenti".

Era presente anche l’attore Alessandro Bergonzoni.