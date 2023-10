Fiaccolata da record a Bologna: Salvare la Marelli è l'obiettivo

"Voglio avere una speranza perché abbiamo avuto l’esperienza di Gaggio Montano con la Saga Coffee. Lottando e resistendo abbiamo fatto un miracolo, e loro sappiano che non si può venire in Emilia-Romagna a fare cassa sulla pelle delle persone". E’ un battagliero Stefano Bonaccini, travolto dagli applausi, che è intervenuto ieri sera alla fiaccolata di cittadini e operai a Crevalcore, dal limitare del centro abitato fino ai cancelli della Magneti Marelli, i cui vertici (il fondo Kkr) ha recentemente fatto sapere di voler chiudere la produzione, lasciando senza lavoro circa 300 persone. Circa 1.500 invece, tra lavoratori, residenti e politici, hanno voluto dire basta "a un gioco al massacro". Il nuovo round tra sindacati, governo e rappresentanti della proprietà ci sarà domani, 3 ottobre, al ministero dell’Impresa e del Made Italy. "La nostra richiesta è chiara: bisogna ritirare la cessazione dell’attività", hanno detto in coro Fiom-Cgil, Fim-Cisl (presente il segretario nazionale Uliano) e Uilm. Il corteo è partito alle 20.15, in testa sono partiti prima un ’Bella Ciao’ e poi il coro ‘Crevalcore non si tocca’. "Basta passerelle dei politici: la responsabilità è solo loro, a prescindere dal colore politico, questa situazione doveva essere evitata", hanno detto Giorgia e Alessandra. Presenti anche i parlamentari Pd Andrea De Maria e Virginio Merola, oltre al sindaco di Crevalcore, Marco Martelli, e ad altri sindaci del circondario.

