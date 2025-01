Fiaccolata della pace da Ponzano a Maiola

Quarta edizione, sabato prossimo in Valsamoggia, per la Fiaccolata della pace che si svolgerà nella suggestiva cornice del paesaggio collinare. Lungo un itinerario che collega la chiesa di Ponzano con quella di Maiola. Il ritrovo è fissato alle 18,30 sul sagrato della chiesa di Ponzano. Per gli organizzatori della parrocchia collegiata di Savigno è "un’occasione per camminare insieme nella luce della pace, come comunità unita e solidale". Un evento arricchito dalla partecipazione del Movimento cristiano lavoratori e della Scuola di pace di Savigno. Al punto di partenza l’accensione di una torcia o una candela per illuminare il percorso e all’arrivo a Maiola una merenda per tutti.