Fiaccolata sotto al Pratello contro i trasferimenti: "Il problema non si risolve con nuove carceri"

Una fiaccolata. Da piazza San Rocco a piazza San Francesco per protestare contro il trasferimento di cinquanta giovani adulti dei minorili alla Dozza. L’appuntamento, organizzato da Volt, Pd e altre realtà aderenti e la cittadinanza attiva, è in programma venerdì alle 21. Diverse le realtà che aderiranno, tra sindacati, associazioni e partiti. "La questione carceraria – dicono gli organizzatori – non si affronta riempiendo le strutture per adulti di giovani o limitandosi a costruire nuove carceri. Chiediamo al governo di ripensare il decreto Caivano, causa del sovraffollamento degli Ipm". Accogliendo l’appello di don Domenico Cambareri, venerdì dalle 19 alle 20,45 al circolo Pd Pratello sarà possibile contribuire alla raccolta di beni di prima necessità: lenzuola singole, cuscini, dentifricio, spazzolini, bagnoschiuma, shampoo, asciugamani, boxer, magliette taglia M, calzini, ciabatte oltre il 41.