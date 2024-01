Fiammata dalla stufa a legna, muore anziana

È morta, ustionata, probabilmente a causa di una lingua di fuoco fuoriuscita dalla stufa a legna che aveva appena acceso. A perdere la vita, venerdì, in frazione Ponte di Verzuno, l’87enne Italia Mazzetti. L’allarme è stato lanciato alle 20.30 dal figlio della donna, che, non avendola sentita per tutto il giorno, preoccupato è andato a trovarla a casa. Lì, nella cucina, l’amara scoperta verso le 20.45. La Mazzetti era ustionata e riversa a terra sotto alla tavola da stiro. La morte pare sia avvenuta tempo prima, verso l’ora di pranzo. Da una prima ricostruzione pare che l’anziana, che viveva sola nella sua casa in via Provinciale, si stesse preparando il pranzo: la tavola era, infatti, apparecchiata.

Viste le rigide temperature, Italia avrebbe deciso di accendere la stufa a legna che è nella cucina. Acceso il fuoco, però, sarebbe stata avvolta da un’intensa fiammata, forse a causa di un accelerante messo sulla legna. Di fianco alla stufa è stata trovata infatti una bottiglia di liquido infiammabile. Quel che è certo, stando alle condizioni in cui è stato trovato il corpo dell’87enne, è che la fiamma ha avvolto la Mazzetti: i vestiti hanno preso fuoco non dando scampo alla donna. Stando a quanto ritrovato nella cucinetta dalle forze dell’ordine l’87enne avrebbe cercato di spegnere le fiamme appoggiandosi ad alcuni mobili della stanza, ma purtroppo senza riuscirci. È morta per le gravi ustioni riportate, ma anche per il fumo che deve aver inalato quando è stata avvolta dal rogo e che, in pochi secondi, le avrebbe riempito i polmoni.

Quando il figlio la sera l’ha trovata ha chiamato i sanitari del 118 che sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziana, avvenuto, come detto, ore prima del ritrovamento. I sanitari hanno per precauzione avvisato anche i vigili del fuoco, sopraggiunti con un equipaggio da Gaggio Montano. La casa, però, non era stata minimamente intaccata dal rogo, se non nei punti su cui si era appoggiata l’87enne. Presenti anche i carabinieri della locale stazione che hanno contattato il pm di turno, il quale ha disposto la restituzione della salma ai familiari.

Zoe Pederzini