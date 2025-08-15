Fiamme dolose nel bosco. In manette un piromane

Si è avvicinato all’area verde, poi ha acceso un petardo artigianale e l’ha fatto scoppiare, appiccando le fiamme in una zona dell’Appennino: arrestato dai carabinieri un piromane per incendio boschivo e detenzione illegale di esplosivi. È successo martedì, in mattinata, a Carbona, una località di Vergato, dove sono intervenuti i militari dell’Arma della compagnia di Vergato, insieme con i colleghi della stazione di Castel di Casio. I primi si sono accorti tempestivamente del rogo durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale: dalla statale Porrettana, infatti, i carabinieri hanno visto l’incendio a ridosso di un cavalcavia, con le fiamme che si stavano espandendo lungo tutta l’area. L’uomo, un 67enne italiano senza precedenti penali, ha dato fuoco a circa 1.200 metri quadrati, di cui 760 di superficie boschiva, come accertato dai carabinieri forestali. Una zona, quella, particolarmente secca e piena di sterpaglie a causa delle alte temperature degli ultimi giorni e dall’assenza di piogge.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaggio Montano che sono riusciti a domare le fiamme. Ai militari dell’Arma, invece, è spettato il compito di ricostruire la dinamica, emersa grazie alla tempestività dell’intervento e anche grazie alla testimonianza di un passante. Cruciale il ritrovamento sul luogo dell’incendio, di alcuni resti di un petardo artigianale. Nell’area coinvolta, tra l’altro, non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Ma i carabinieri sono riusciti comunque a individuare l’uomo, che vive nella zona del rogo, ed eseguire una perquisizione domiciliare. Qui, il 67enne, oltre ad aver ammesso di aver fatto esplodere il petardo senza dare spiegazioni o precisando i motivi del gesto, aveva una piccola ’fabbrica’ di esplosivi: è stato trovato, infatti, numeroso materiale esplodente, sia sfuso sia confezionato in ’petardi incendiari’ a elevata pericolosità; a questo si aggiunge altro materiale utilizzato per il confenzionamento e alcuni bilancini di precisione. E quanto scoperto dai carabinieri è simile a quello ritrovato sul luogo dell’incendio. Il tutto è stato messo in sicurezza grazie all’aiuto del personale specializzato degli artificieri antisabotaggio del comando provinciale ed è stato sequestrato. L’uomo non è noto alle forze dell’ordine. Attualmente si trova in carcere dopo la decisione del gip, che ha convalidato l’arresto. "Siamo stati molti bravi – è il plauso del generale Ettore Bramato –. Le indagini proseguiranno". "L’incendio doloso è sempre complesso – conclude il colonnello Aldo Terzi –. In regione, siamo riusciti solo in un altro episodio a trovare l’autore del reato".

Mariateresa Mastromarino