Fiamme e paura alla ’polveriera di Marano’

Paura, ieri mattina, al Frullo, frazione di Castenaso, quando un denso fumo si è levato dalla Baschieri e Pellagri di via Cà dell’Orbo. Erano all’incirca le 11 quando, all’interno di uno dei magazzini dell’azienda ha preso fuoco, per cause accidentali, un macchinario che in quel momento si trovava in funzione. A causare le prime scintille sarebbe stato l’attrito tra gli ingranaggi. Si tratta, nel dettaglio, di un macchinario, il laminatoio, dove la polvere da sparo, bagnata, viene pressata fino a creare della lastre, come fosse una sottile sfoglia. L’incendio è stato prontamente domato e per fortuna non ha creato danni ingenti. A sedare le fiamme ci ha pensato dapprima un sistema di sicurezza e spegnimento di cui sono dotati i locali dell’azienda. Poi, poco dopo, il rogo, che aveva in parte raggiunto il soffitto del magazzino, è stato domato da tre squadre dei vigili del fuoco sopraggiunte dal distaccamento di San Lazzaro.

Le squadre dei pompieri hanno provveduto al totale spegnimento dell’incendio, ma anche alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Castenaso oltre al sindaco Carlo Gubellini. I dieci dipendenti che, al momento dell’incendio lavoravano negli ambienti coinvolti, per precauzione sono stati fatti evacuare e sono rimasti all’esterno dello stabile per un’ora fino alla messa in sicurezza. Non è stata fatta un’evacuazione completa dell’azienda perchè i vigili del fuoco non ne hanno ravvisato la necessità e, come di prassi, è stata avvisata la Prefettura. Non si sono registrati feriti nè intossicati anche se, sul posto, per sicurezza, è arrivata anche un’ambulanza del 118. Via Ca’ dell’Orbo e il tratto di via del Frullo dove c’è azienda sono state chiuse al traffico per circa due ore dall’ Associazione Nazionale Carabinieri e Assistenti Civici per precauzione. Una precauzione necessaria questa visto che la Bascheri e Pellagri, storica azienda del territorio, produce cartucce di vario genere e polvere da sparo.

Più che giustificato anche il timore mostrato, ieri mattina, dai residenti quando hanno visto arrivare i mezzi dei pompieri: non è, infatti, la prima volta che avviene un incendio o un’esplosione all’interno dell’azienda. L’ultimo episodio si era verificato nel 2005 nelle prime ore del mattino quando un rogo aveva causato lo scoppio di munizioni, uno scoppio così prolungato che era stato avvertito fino a Bologna. Non ci furono vittime, ma vari danni alla struttura. Un’altra esplosione, molto più grave, ci fu nel 1940: decine di morti e feriti, tra cui due pompieri, per un incendio che distrusse quasi del tutto la ‘Polveriera di Marano’ come è nota nel territorio. All’epoca fu lo stesso Benito Mussolini che andò a visitare i feriti all’ospedale.

Zoe Pederzini