Fiamme in San Donato. Camper abusivo esplode e va a fuoco. Paura nel cortile Acer

Non è esclusa nessuna ipotesi sull’origine dell’incendio che ha scosso la notte di via San Donato, a una manciata di minuti dallo scattare della mezzanotte, tra venerdì e sabato. Quando un camper parcheggiato abusivamente nel cortile popolare tra i civici 58 e 60 ha improvvisamente preso fuoco: otto esplosioni, fortissime, hanno preceduto l’elevarsi delle fiamme, che hanno coinvolto l’intero mezzo, provocando diversi danni. Il rogo, domato nell’immediatezza dai vigili del fuoco, ha avvolto completamente il veicolo, abitato da una coppia di persone che hanno il domicilio in una delle due palazzine popolari. Si sono sciolte le ringhiere del balcone al piano terra; bruciate, invece, quelle di alcuni appartamenti del primo e secondo piano. Tra le fiamme, sono state danneggiate anche delle biciclette e due autovetture parcheggiate nelle vicinanze dell’esplosione. Che ha spinto tutti i residenti all’esterno delle loro case, in attesa dell’arrivo dei pompieri, con tre camionette, e dei sanitari del 118, che hanno visitato alcuni cittadini. Al loro fianco, numerosi agenti della polizia di Stato e alcuni della Locale. Sul posto anche i carabinieri e militari dell’Esercito. Per motivi precauzionali, durante le operazioni di spegnimento, gli appartamenti popolari sono stati evacuati. Fortunatamente, non sono stati riscontrati danni strutturali alle palazzine e quindi gli inquilini sono potuti tornare nelle loro abitazioni in sicurezza.

A notare l’incendio, una Volante della Questura che, proprio al principio del rogo, si trovava all’altezza del civico 60. Toccherà proprio agli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura indagare su cosa sia successo all’interno del camper, aiutati dai rilievi eseguiti dalla polizia Scientifica ieri mattina. Non si esclude l’ipotesi del dolo, ma nemmeno la possibilità che una bombola sia esplosa. Il mezzo è intestato a una donna che è residente in uno dei due stabili coinvolti insieme con il coniuge, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Il camper era sottoposto a fermo amministrativo a causa del mancato rinnovo dell’assicurazione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e fortunatamente nessuno si trovava all’interno del mezzo, fermo nel cortile da tre mesi, mentre sono stati allertati i proprietari dei mezzi e degli alloggi danneggiati. In lacrime la proprietaria del camper: "Ero al lavoro nel chiosco dei gelati all’interno del giardino Parker-Lennon – spiega –, quando mi hanno chiamato per gli scoppi. Non voglio pensare che sia stato qualcuno ad appiccare il fuoco". Il Comune fa sapere che "stiamo seguendo gli sviluppi dell’incendio e dell’esplosione – spiega la vicesindaca Emily Clancy –. Dalle prime parziali ricostruzioni ci risulta che il mezzo fosse parcheggiato lì perché sottoposto a sequestro amministrativo. Stiamo facendo i dovuti approfondimenti e attendiamo gli esiti delle indagini per capire l’esatta dinamica". E a seguito delle numerose segnalazioni arrivate dalla comunità della zona, "nei prossimi giorni incontreremo i cittadini".