Fiati in festa, chi vuole suonare porti lo strumento

Oggi a Persiceto si terrà ‘Fiati in festa’, un pomeriggio di avvicinamento alla musica degli strumenti a fiato per appassionati e curiosi dai 7 anni in su. L’evento ad ingresso gratuito è promosso da Comune di Persiceto e dall’associazione musicale Leonard Bernstein Aps. Dalle 17,30 alle 19,30 si terranno esibizioni musicali dal vivo e lezioni di introduzione e avvicinamento agli strumenti a fiato. Chi possiede uno strumento a fiato è invitato a portarlo con sé, ma alcuni strumenti saranno messi a disposizione anche da parte dell’associazione. Le esibizioni musicali dal vivo si terranno alle 17,30 a Porta Vittoria, alle 17,45 in piazza del Popolo e alle 18 al chiostro di San Francesco. Dopo le esibizioni, dalle 18,15 alle 19,30, nel chiostro si terrà la lezione – dimostrazione ‘Ottoni e legni: come si suonano gli strumenti a fiato’, e altre attività a tema per appassionati e curiosi di musica dai 7 anni in su.