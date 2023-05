Fibra in Appennino a Bologna, pesa l’assenza di internet veloce: "In campo proposte realistiche"

Porretta (Bologna), 15 maggio 2023 – La mancanza di una connessione internet veloce in Appennino è uno dei motivi per cui la montagna, nonostante i diversi incentivi, si sta spopolando. Questa la conclusione a cui arriva uno studio molto accurato svolto da un comitato di esperti coordinato dall’economista Gian Carlo Omoboni. I risultati di questa ricerca sono stati discussi ieri mattina al convegno ’I giovani e il ritorno alle Terre Alte’, al teatro Testoni di Porretta Terme.

La premessa a questi lavori è sintetizzata dal sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni, che ha auspicato un cambio di mentalità. "Anche gli ultimi eventi dovuti al maltempo – spiega il primo cittadino termale – ci confermano che avere cura della montagna significa avere cura della pianura e che l’unico modo per avere una maggiore tutela dell’ambiente è ripopolare la montagna". Parole sottoscritte dal senatore Pier Ferdinando Casini. "Dobbiamo mettere in campo proposte fattibili – a parlare è il parlamentare bolognese – e fare fronte comune per realizzarle. È chiaro che ci vuole la banda larga per avere i servizi. Il futuro prevede il telelavoro e la telemedicina e se questi non sono disponibili è naturale che la gente se ne vada".

Anche per la Regione il problema è mettere in campo soluzioni concrete senza perdersi in inutili discussioni. "Dobbiamo iniziare a investire su opere che, poi, abbiano una redditività – dichiara l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori –. Tra queste vi è sicuramente la banda larga, senza la quale è difficile anche fare turismo e cultura". L’assessore regionale alla Montagna Igor Taruffi ha sottolineato, invece, come vi sia una serie di iniziative – dalla ristrutturazione alla seconda casa, all’asilo nido gratuito – dedicata a chi vive in montagna, per andare incontro alle difficoltà delle famiglie. Senza servizi, però, si rischia di essere tagliati fuori dal mondo.

"Non possiamo far finta di non sapere – spiega la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini – che le opere finanziate dal Pnrr subiranno un ridimensionamento. Bisogna però fare scelte che non penalizzino la montagna, per non aumentarne la distanza con la città". Anche Fratelli d’Italia utilizza gli stessi toni. "Si sono fatte parti uguali – a parlare è la consigliera regionale Marta Evangelisti – tra realtà che uguali non sono. Per esempio il numero minimo di bambini in una classe costringe certi paesi a chiudere le scuole". Caustico il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni: "Sulla banda larga si è intervenuti prima su chi stava meglio e solo ora ci si preoccupa di chi sta peggio e, quindi, noi siamo ancora senza". Presente anche il deputato dem Andrea De Maria.

Infine la Lega con il portavoce Giulio Venturi: "È fondamentale il ritorno alle province per dare una maggiore autonomia ai comuni per quanto concerne i servizi, anche quelli digitali. Occorre fare in modo che il fondo di solidarietà diventi realtà e che l’Imu versata sulle seconde case rimanga sul territorio e non venga trasferita a Roma". Quello dell’Imu sulle seconde case è un altro tema cruciale, dato che i Comuni devono garantire i servizi anche ai loro proprietari senza trattenere le risorse derivate da questa imposta.