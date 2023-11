"Fibra ottica, troppi ritardi sulle connessioni"

La necessità di restare collegati, anche solo per utilizzare il computer. Il bisogno della Rete per connettersi ad alcuni servizi fondamentali, come il Fascicolo sanitario elettronico. E l’urgenza per alcune aziende, come per la sede di Tolè-Vergato dell’acqua Cerelia, di utilizzare internet per l’aggiornamento dei macchinari.

Il tema del digital divide (o ’divario digitale’) è sempre più incalzante in Appennino e rischia di far rimanere ancora più isolato il territorio. Lo aveva sottolineato al Carlino il sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri: "Open fiber, per conto di Lepida, doveva fare il collegamento della fibra da Cereglio a Tolè nei primi mesi dell’anno". Un problema diffuso, dunque, mentre in montagna continua a mancare una connessione efficace.

Marta Evangelisti, consigliera di Fratelli d’Italia, sollecita la Regione in un’interrogazione: "La situazione è disastrosa. Occorre che venga fatta al più presto luce sui ritardi nella realizzazione della fibra ottica e spiegare perché, dopo il sopralluogo di Lepida ad aprile, solo a giugno sia stato comunicato che non vi sono tempi certi per gli interventi, oltre a problemi di risorse".

"Le criticità non consentono collegamenti di rete rapidi e veloci a imprese e scuole – prosegue Evangelisti –. Le aziende interessate e il sindaco di Vergato hanno segnalato alla Regione i disagi, dato che l’Appennino già sconta il divario rispetto ad altri territori. La mancanza di risorse è stata imputata al caro-energia, malgrado la possibilità del bando promosso dal Governo nell’ambito del Pnrr, che prevede il collegamento in fibra tra unità immobiliari con l’inserimento, da parte della Regione, del progetto di collegamento per la scuola di Tolè e lo stabilimento dell’acqua Cerelia".

A Evangelisti è arrivata la risposta della Regione: "Con il Pnrr il Governo ha previsto un intervento denominato ‘Italia 1Giga’, o ‘Piano Aree Grigie’", si legge nel documento. Che prosegue: "Tra le 2.500 unità immobiliari previste ci sono sia la scuola di Tolè, che la sede dello stabilimento Cerelia. Open Fiber ha comunicato che la realizzazione di tali aree è prevista nel 2024, mentre il ‘Piano Aree Grigie’ nel suo complesso verrà completato entro il 30 giugno 2026, come da scadenza Pnrr".

"Mi risulta che ora lo stabilimento sia connesso – conclude Evangelisti –, ma il problema rimane per le case adiacenti e la scuola. Bonaccini ha spostato più volte il termine per la copertura del territorio. E ora veniamo a sapere che ci sarà solo nel ‘26. Gli organi competenti avrebbero dovuto risolvere già i problemi".

fra.mor.