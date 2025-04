Fibromialgia, depositato il progetto di legge: "Spese sanitarie a carico della Regione"

La valigia era sempre pronta per volare da una capitale europea all’altra. Poi quella vita frenetica, da imprenditrice di successo, si paralizza di punto in bianco. "Ero immobilizzata a letto con dolori così forti da non riuscirmi a girare – racconta Barbara Suzzi –. Mi hanno aiutata i miei figli e mio marito". La sua è una "vita 2.0", in cui a fare da spartiacque è la diagnosi di fibromialgia. Una patologia estremamente invalidante per la quale non esiste una cura risolutiva. Si manifesta con dolori muscoloscheletrici cronici e diffusi e affaticamento. Oggi Suzzi è la presidente dell’associazione nazionale ’Comitato Fibromialgici uniti’ ed è accanto a Marta Evangelisti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, quando deposita il progetto di legge in favore delle persone affette dalla patologia. Una proposta di 12 articoli che comincia con l’istituzione di un registro. La stima regionale è che i fibromialgici possano essere tra i 33mila e i 60mila. Tra i punti cardine, anche l’individuazione di centri di riferimento e specializzazione regionale, l’istituzione di un comitato scientifico che guidi il percorso diagnostico-terapeutico e "un impegno economico, da parte della Regione, per la partecipazione alle spese sanitarie di 500mila euro l’anno", spiega Evangelisti.

a.a.