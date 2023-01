Fibromialgia, ecco 380mila euro

La Regione stanzia oltre 380mila euro per migliorare la precocità e sicurezza della diagnosi e i percorsi di cura delle persone affette da fibromialgia: patologia che si manifesta con dolori muscoloscheletrici diffusi e affaticamento, in grado di compromettere la qualità della vita. "Il nostro auspicio è che oltre a queste risorse, che serviranno ai ricercatori per andare avanti nello studio e alla formazione di professionisti che sappiano trattare la malattia in maniera multidisciplinare – sottolinea l’assessore alle politiche per la Salute, Raffaele Donini – arrivi una risposta concreta per i pazienti", l’atteso inserimento della patologia nei livelli essenziali di assistenza con un codice di esenzione dal ticket".