Fico, allarme della Cisl "Non diventi come Alitalia Serve subito un tavolo"

"Dobbiamo parlare del futuro di Fico affinché non diventi l’Alitalia in salsa bolognese ma un valore per la città". A preoccuparsi del parco agroalimentare è la Cisl di Bologna che sollecita l’apertura di un tavolo sindacale. Non basta insomma, alla Cisl, sapere che ci saranno riassetti societari. "Abbiamo letto che ci sarà una nuova svolta societaria con modifiche nella sua maggioranza, cambio di amministratore delegato e nuove modalità di rilancio", e premettendo "che nuovi investimenti possono essere positivi per questa struttura che ha già visto folgoranti partenze ma altrettante brusche frenate", in casa Cisl "siamo molto preoccupati per la tenuta occupazionale della struttura e fortemente interessati a capire quale sia il progetto di rilancio e quali soggetti vi interverranno economicamente", è l’appello di Enrico Bassani, segretario Cisl area metropolitana bolognese, e Sara Ciurlia Capone, segretaria Fisascat, la sigla Cisl dei lavoratori del commercio.

Da quello che filtra, "si stanno chiudendo gli ultimi accordi". E si prevede che il tavolo sarà a breve, entro il 10 maggio.