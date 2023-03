Fico Bologna, vertici del parco sotto esame. Farinetti: "Non è stato deciso nulla"

Fico, vertici del parco sotto esame. Farinetti: "Non è stato deciso nulla"

Bologna, 19 marzo 2023 – Fico Eataly World è in procinto di cambiare il suo amministratore delegato? L’indiscrezione è stata lanciata dal Corriere di Bologna: l’attuale ad del grande parco dell’agroalimentare, Stefano Cigarini, sarebbe a un passo dall’addio ed è stato lui stesso a confermare che la riflessione "è sul tavolo". Cigarini non è andato poi oltre, spiegando al quotidiano che Fico è "in una fase di assestamento societario, se ci saranno nuovi azionisti decideranno loro che cosa fare". Il giorno dopo è però Oscar Farinetti, colui che Fico lo ha pensato e ideato e che attualmente detiene con la famiglia il 48% delle quote del parco (assieme a Tamburi), a precisare che di questo passaggio di consegne "non ne so nulla, smentisco che sia stata presa una decisione simile. Se mai prenderemo decisioni, quel giorno ne parleremo prima con chi ci lavora e poi con gli organi di stampa, se interessati". Farinetti smentisce anche un’altra indiscrezione, ovvero che con corposo riassetto societario, che rivedrebbe l’imprenditore di Alba al comando del parco, le cooperative bolognesi potrebbero progressivamente disimpegnarsi per poi uscire da Fico. "I miei rapporti con Coop sono ottimi – puntualizza Farinetti –, e qualsiasi decisione prenderemo in futuro per...