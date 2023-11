Fico, ecco il ’Christmas Village’ . Spettacoli e gastronomia

Sabato 4 novembre il più grande parco tematico dedicato al Natale aprirà i battenti a Bologna, negli spazi di Fico, realtà notoriamente impegnata nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano. Frutto di un investimento da un milione e mezzo di euro da parte di Cels Group di Alessandro Gaffuri, il Christmas Village promette di regalare esperienze mai provate prima, utilizzando 10.000 metri quadrati dell’intera struttura, tra interno ed esterno, in cui opereranno circa 60 addetti. Cels Group, attraverso le sue business unit First Christmas e Cels Event, opera da anni in tutta Europa e Middle East realizzando eventi unici e allestimenti spettacolari.

"Siamo felici di mettere la nostra esperienza al servizio di Bologna e dei bolognesi – commenta Gaffuri – per far vivere loro un’esperienza del Natale come mai prima d’ora avevano conosciuto". Una grandissima area di Fico, quindi, si trasformerà nel magico e incredibile mondo di Santa Claus.

Il Christmas Village Bologna offrirà ai suoi ospiti attrazioni mai viste prima, come: il trenino ’Polar Express’ diretto al Polo Nord, oppure il viaggio in slitta virtuale, che, sfruttando appunto la realtà virtuale, consentirà di provare l’emozione che Babbo Natale vive la notte del 24 dicembre durante la consegna dei regali. Si potrà inoltre entrare nel castello di Babbo Natale o accedere allo zoo di luci, uno spazio in cui si troveranno installazioni luminose di animali a grandezza naturale. E ancora sarà allestita un’area dedicata alle favole e una pista di ghiaccio in musica, in cui pattinare circondati da spettacolari note musicali luminose. All’interno dell’area eventi, poi, ogni giorno si alterneranno vari spettacoli, dal musical sul Natale ai canti Gospel, dalle evoluzioni de Les Farfadais agli show del Mago Casanova. Presente anche un piccolo mercatino natalizio. Ad accompagnare i visitatori nell’esperienza del Christmas Village ci saranno 20 performers con improvvisazioni e sorprese disseminate in tutta l’area del parco tematico.

Sarà inoltre possibile gustare specialità culinarie tipiche del Natale da ogni parte d’Italia. Il Christams Village sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 21, mentre sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 22:00. Durante i giorni di vacanze scolastiche, l’apertura è prevista dalle 12 alle 22:00, il 25, 26 e 31 dicembre dalle 11 alle 18 e l’1 gennaio 2024 dalle 15 alle 21.

"Quello che vogliamo fare – conclude Gaffuri – è portare la nostra esperienza, quella stessa esperienza che ci ha reso i leader in Europa e Medio Oriente nella creazione di spettacoli e installazioni luminose, al servizio della città. Abbiamo lavorato per creare qualcosa di mai visto, non solo a Bologna, ma in tutta Italia e gli spazi all’interno di Fico che abbiamo in gestione per i prossimi due mesi, si prestano alla perfezione a questo scopo".

Senza dimenticare che nel Parco del cibo sarà possibile scoprire e gustare specialità culinarie tipiche del Natale da ogni parte d’Italia. E chi è alla ricerca di idee-regalo da mettere sotto l’albero troverà sicuramente ispirazione tra oggetti d’artigianato e prodotti enogastronomici di eccellenza.