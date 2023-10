Fico, i sindacati:: "Alcuni lavoratori si sono già dimessi. Serve chiarezza"

Alcuni si sono "già dimessi" (almeno 4 o 5, tra diretti e indiretti), altri stanno riflettendo sul da farsi, ma tutti vorrebbero essere maggiormente "coinvolti nel nuovo progetto". È la situazione dei lavoratori di Fico, all’indomani dell’annuncio di Oscar Farinetti (foto in basso) del cambio di look in ‘Grand Tour Italia’ e dell’assemblea convocata dalle sigle di categoria. L’obiettivo è la convocazione di "un incontro urgente con Lepore, alla presenza della proprietà, per un’illustrazione completa del piano industriale sul quale si dovrebbe fondare il rilancio del parco".

"Riteniamo necessario sottoscrivere un accordo che preveda la garanzia della continuità occupazionale e tuteli il reddito nel periodo interessato a un’eventuale ristrutturazione", si legge nella nota di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Ancora incertezza, dunque, ma anche "sensazioni positive per la grandissima partecipazione", aggiunge Daniela Dessì, funzionaria di Filcams Cgil.

"Ad alcune aziende interne è stata fatta un proposta per rientrare nel nuovo progetto, mentre altre non sono state nemmeno contattate – spiega la sindacalista –. Ma tutti, attraverso una specie di questionario, hanno manifestato proposte. Vogliono essere ascoltati". Il gruppo di Fratelli d’Italia in Comune, intanto, commenta: "Siamo preoccupati: abbiamo già chiesto un’udienza conoscitiva urgente per parlare della situazione di Fico e dei dipendenti".

Francesco Moroni