Fico, incontro Lepore-Farinetti. Atteso il nuovo piano industriale

Un incontro che sa molto di chiamata a rientrare nei ranghi. Il sindaco Matteo Lepore ha ricevuto nel primo pomeriggio di ieri Oscar Farinetti, numero uno di Eataly, per parlare del futuro di Fico e del progetto di rilancio del parco che, il prossimo anno, lo porterà a cambiare nome verso un più itinerante ‘Grand Tour Italia’. Il tutto, dopo il polverone scatenato dalle dichiarazioni dell’imprenditore, che aveva sbrodolato le proprie intenzioni soltanto via radio, cioè ancora prima di comunicarlo a soci e finanziatori. "Un faccia a faccia positivo", fa sapere Palazzo d’Accursio all’agenzia Dire, nel corso del quale il sindaco ha chiesto a Farinetti "un’attenzione particolare" sul tema della tutela dei lavoratori, ricevendo ampie rassicurazioni. Lepore e Farinetti hanno concordato di procedere "passo passo", insieme, per la fase di ripartenza del parco. Un summit che ridimensiona il vortice di polemiche, dunque, e che tranquillizza la comunità bolognese, da quella economica agli investitori, fino al personale di Fico e a quello delle aziende coinvolte. Tranquillità momentanea, almeno, visto che – come ammesso dal parco stesso – modi e tempi sono ancora tutti da decidere e "in via di definizione".

Lepore, dal canto suo, ha contattato poi anche il numero uno della Camera di Commercio, Valerio Versonesi, che al Carlino si era definito "sbigottito e preoccupato" per il futuro di Fico e lo slancio in avanti di Farinetti.

Il sindaco, dialogando con Veronesi, si è così impegnato a garantire una gestione del progetto di rilancio dell’area condivisa con la città.

Il prossimo passo, ora, sarà un ulteriore incontro (forse la prossima settimana) con Farinetti e i suoi collaboratori, convocato da Lepore e Veronesi, per illustrare e condividere con i soci e le organizzazioni sindacali – piuttosto agitate – il nuovo progetto. Il 5 ottobre, intanto, era già in calendario un’assemblea sindacale con tutti i lavoratori, diretti (55) e indiretti – si parla complessivamente di 200 persone –, mentre nella prima settimana di novembre si dovrebbe svolgere un altro tavolo tra i sindacati e i dirigenti del parco. "Sempre che vogliano comunicarci un piano industriale", sferza Daniela Dessì, funzionaria di Filcams-Cgil.

Perplessità arrivano anche da Giulia Gibertoni, consigliera del Misto (ex 5 Stelle) in viale Aldo Moro, che invita la Regione a "riconoscere al più presto il fallimento definitivo di Fico, per evitare altre conseguenze sul Caab e un ulteriore peggioramento degli assetti urbanistici della zona", temendo il protrarsi di "un’agonia" per il parco.

