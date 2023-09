"Fico non chiuderà il 31 dicembre". È arrivata la conferma ufficiale

"Fico non chiuderà il 31 dicembre". L’annuncio in chiaro arriva direttamente dall’interno del mega parco agroalimentare targato Eataly. La sensazione c’era già dopo l’incontro infuocato tra i sindacati di categoria e i vertici della cittadella del cibo: ora è arrivata anche una prima conferma ufficiale. Sul progetto di ristrutturazione di Fico però, e cioè sul fatto se ci sarà una chiusura totale concomitante ai lavori o soltanto una ristrutturazione parziale senza cancelli serrati, "resta ancora tutto in via di definizione". Se Fico chiuderà o meno, dunque, si capirà soltanto "in primavera".

Poche certezze, insomma, per i lavoratori del parco, nonostante l’azienda ha dichiarato come in ogni caso "i 55 lavoratori diretti di Fico non saranno messi in ammortizzatore sociale" e non rischino il posto.

Discorso un po’ diverso per il personale delle aziende interne al parco: molti contratti sono in scadenza da qui a pochi mesi e, nel marasma generale dopo la sparata di Oscar Farinetti (in cui si parlava di chiusura con l’arrivo del nuovo anno), la paura dei sindacati è che molte imprese si sleghino dal nuovo progetto. Con conseguente perdita di posti di lavoro.

Resta il rebus dei tempi: lo stesso patron di Eataly aveva dichiarato che il rebranding in ‘Grand Tour Italia’ sarebbe partito già da aprile. Eppure la primavera scatta appena nove giorni prima: resta da capire come e quando avverrà l’intervento di restyling. I lavoratori, intanto, restano in attesa di capire il proprio futuro.

fra.mor.