Fico ospita il primo ’Beer Fest’. E festeggia a tema Halloween

Dalle masterclass fino alle degustazioni, per dare il via a una vera e propria immersione nel mondo delle birre italiane. Così Fico ospiterà la prima edizione di ‘Fico Beer Fest’ – in programma da giovedì a sabato, dalle 18 alle 22 – dove appassionati e non solo potranno scoprire diverse tipologie di birra e affinare il palato sotto la guida di professionisti del settore: un’occasione unica per chi desidera entrare nel mondo del Food e Beverage e imparare l’arte della degustazione della birra.

In occasione di Halloween, Fico offre eventi a tema. Fino al 31 ottobre, durante i week-end, i bambini dai 3 ai 12 anni riceveranno il sacchettino di Halloween e una cartolina per andare alla ricerca dei dolci più dolci del parco. Durante i fine settimana del 21 e 22, 28 e 29 e martedì 31 ottobre (dalle 14 alle 17) , alla Giostra della Terra di Fico, ci sarà un itinerario con spettrali creature. Il 29 ottobre alle 15, al Centro Congressi Fico, ci sarà lo ‘Show dei cattivi’. Per i grandi, non manca il ‘Percorso Horror’, allestito nei weekend di ottobre in una delle fabbriche alimentari del Parco, dalle 11.30 alle 18, con personaggi in carne e ossa. Domenica 29 ottobre alle 16 nell’Arena del Parco, ci sarà il Fico Zombie inside show, spettacolo di tensione e musica. Grande attesa, infine, per il Fico Horror Party del 31 ottobre, dove alle 20 gli ‘zombie’ attraverseranno il Parco: ’Zombie Walk’ sarà curata dall’Associazione Zombie Inside che dalle 16 sarà disponibile con una postazione trucco. La festa proseguirà su tre piste con tre dj (Qael Dj, Dj Lopez e Alex Dj). Durante tutto il mese dedicato a Halloween, per pranzo o per cena sarà possibile scegliere un piatto ‘da paura’ tra un’ampia scelta gastronomica curata dai ristoranti e dai chioschi street food di Fico, tra buon cibo ed esperienze a tema horror, grazie all’impiego virtuoso di materie prime tipicamente autunnali.