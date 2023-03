Fico, vertici del parco sotto esame Farinetti: "Non è stato deciso nulla"

di Paolo Rosato

Fico Eataly World è in procinto di cambiare il suo amministratore delegato? L’indiscrezione è stata lanciata dal Corriere di Bologna: l’attuale ad del grande parco dell’agroalimentare, Stefano Cigarini, sarebbe a un passo dall’addio ed è stato lui stesso a confermare che la riflessione "è sul tavolo". Cigarini non è andato poi oltre, spiegando al quotidiano che Fico è "in una fase di assestamento societario, se ci saranno nuovi azionisti decideranno loro che cosa fare".

Il giorno dopo è però Oscar Farinetti, colui che Fico lo ha pensato e ideato e che attualmente detiene con la famiglia il 48% delle quote del parco (assieme a Tamburi), a precisare che di questo passaggio di consegne "non ne so nulla, smentisco che sia stata presa una decisione simile. Se mai prenderemo decisioni, quel giorno ne parleremo prima con chi ci lavora e poi con gli organi di stampa, se interessati". Farinetti smentisce anche un’altra indiscrezione, ovvero che con corposo riassetto societario, che rivedrebbe l’imprenditore di Alba al comando del parco, le cooperative bolognesi potrebbero progressivamente disimpegnarsi per poi uscire da Fico. "I miei rapporti con Coop sono ottimi – puntualizza Farinetti –, e qualsiasi decisione prenderemo in futuro per Fico lo faremo insieme e in grande armonia". Insomma, dal papà di Eataly una secchiata d’acqua sul fuoco, ma la sensazione è che qualcosa in tema di riassetto societario avverrà, del resto è stato lo stesso Cigarini ad ammetterlo. Il nome in pole position, per ora non confermato, sarebbe quello di Piero Bagnasco, amministratore delegato di Fontanafredda. Il proprietario del celebre marchio vinicolo piemontese è del resto Andrea Farinetti, figlio di Oscar, e questo ipotetico avvicendamento al vertice rappresenterebbe proprio, di nuovo, la famiglia Farinetti ai vertici del parco. Fico convive ancora con diverse difficoltà – i soci, nel 2021, per mettere in sicurezza i conti avevano ricapitalizzato con 5 milioni di euro – e di sicuro tutta l’operazione non sta ottenendo i risultati sperati in partenza. Ma sono passati ormai quasi sei anni dall’apertura, e oltre al Covid forse anche qualche scelta strategica, prima fra tutte il biglietto di ingresso a pagamento, è stata controproducente. Va meglio il luna park per bambini, il Luna Farm, ma per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2024 la strada sarebbe complicata.