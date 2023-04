Fidas premia Stefano Tinti come donatore d’eccellenza

Un donatore d’eccellenza. Stefano Tinti, classe 1965, nato a Molinella è stato festeggiato per aver superato la sua 200esima donazione di sangue. A consegnargli la targa in argento come riconoscimento per l’importante obiettivo raggiunto, l’assessore ai Servizi extrascolastici, politiche per la disabilità e attività formative dell’infanzia, Letizia Fattori. Risulta agli atti che Stefano Tinti, iscritto all’associazione dei donatori di sangue FidasAdvs di Molinella, ha effettuato la sua prima donazione il 31 ottobre 1986, ed in questi 37 anni ha al suo attivo ben 203 donazioni di sangue. Già premiato in occasione delle varie feste sociali di FidasAdvs per aver raggiunto traguardi importanti, il 2 giugno 2017, con decreto del Presidente della Repubblica, gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine "Al merito della Repubblica Italiana", consegnata dal Prefetto di Bologna Matteo Piantedosi, oggi ministro dell’Interno. Parte quindi da Molinella, approfittando di questo evento, un invito pressante verso quanti vogliono e possono donare: "donatori abbiamo bisogno di voi" affinché la bella tradizione della solidarietà trovi la sua continuità anche nelle generazioni future.