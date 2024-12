"Fiducia nella scienza. Sempre risposte chiare"

"Sveva è nata il 20 ottobre del 2024, alle 13.53. Lo stesso giorno di quattro anni prima io stavo rischiando la vita in un intervento d’urgenza in Danimarca per una gravidanza extrauterina". Così inizia il racconto di Alessia Curcio, in seguito lei e il marito Domenico hanno scoperto di avere difficoltà a concepire e si sono affidati al Sant’Orsola per cercare una gravidanza con la Procreazione medicalmente assistita (Pma).

Dopo quanto avete scelto di riprovare ad avere un figlio?

"Quattro anni. Dopo alcuni esami e il supporto medico abbiamo capito che era difficile per noi riuscirci naturalmente".

E quindi la scelta di provare con la Pma.

"Non è stata una scelta improvvisata. Io e Domenico siamo menti analitiche, ci piace capire e arrivare consapevoli in ogni scelta".

Cosa avete scoperto con queste ricerche?

"Prima di tutto che la Pma è un percorso lungo che richiede impegno e numerosi passaggi che coinvolgono soprattutto la donna. E poi che il risultato non è sempre quello desiderato. Ma a prescindere da questo per me Pma è sinonimo di speranza per aspiranti genitori come noi".

Come siete arrivati al Sant’Orsola?

"Ci siamo informati per trovare un centro altamente specialistico. Ho vissuto questo percorso in modo sereno, grazie ai professionisti e al supporto di mio marito".

La rete sociale conta nell’affrontarlo?

"Non ci siamo aperti subito con famiglia e amici, scoprendo che davvero tante coppie stavano affrontando lo stesso percorso o ci stavano riflettendo. Ci ha fatto capire quanto sia importante parlare di questi temi: la Pma non deve essere uno stigma".

Cosa suggerireste a tutte queste coppie?

"Sveva è figlia della scienza. Bisogna avere fiducia nei centri specialistici come il Sant’Orsola: i professionisti ci hanno sempre dato risposte chiare e lineari e hanno accolto ogni nostro dubbio. E inoltre bisogna parlarsi nella coppia per restare uniti".

