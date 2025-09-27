Fiera d’Autunno in centro, ultime occasioni

È in pieno svolgimento, fino a domani nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, la tradizionale ‘Fiera d’autunno’: stand commerciali, street food e punti ristoro, mercatini, luna park, spettacoli, mostre, musica e attività per tutte le età animano le vie della città. "La Fiera d’Autunno – spiega Alessandro Bracciani, assessore al Commercio e alle attività produttive – rappresenta tradizionalmente l’evento conclusivo della stagione estiva composta di eventi di piazza, appuntamenti culturali e musicali e manifestazioni sportive. Anno dopo anno vediamo con piacere che gli eventi di questo contenitore crescono, sia dal punto di vista del pubblico che da quello del coinvolgimento sempre maggiore di operatori economici e associazioni e tutti insieme contribuiscono fattivamente alla loro organizzazione".

"Il nostro ringraziamento va agli organizzatori di questa kermesse e alla rete dei nostri commercianti – prosegue Bracciani –, che pur in un momento storico molto complesso per il commercio non ha mai fatto venire meno la voglia di collaborare e mettersi in gioco per il bene della nostra città". Il centro della manifestazione è il palco spettacoli di piazza del Popolo, con intrattenimenti pomeridiani a cura delle associazioni del territorio ed eventi la sera. Oggi spazio alla comicità con Baz, volto noto di Colorado Cafè. Domani gran finale con la musica dal vivo di Lucio&Rino, tributo a Lucio Battisti e Rino Gaetano.

"Siamo molto contenti di essere anche quest’anno organizzatori della fiera – dice Alberto Tura, amministratore unico de l’Accento Srl –, grazie alla grande collaborazione con la Pro Loco Sàn Zvan e il Comune di San Giovanni. È ormai una certezza l’apertura della stagione autunnale nel bellissimo territorio persicetano, che ci ospita sempre rispondendo in maniera molto positiva in termini di presenze".

Gli fa eco Fabio Minichino, presidente di Confcommercio San Giovanni in Persiceto: "Crediamo molto nelle collaborazioni e nel fare rete, come dimostra la storica collaborazione con l’Accento. Tantissime le attività del centro storico che scelgono di ‘uscire’ in piazza e allestire vetrine sulla strada in occasione della fiera. C’è un vastissimo programma di eventi previsti che speriamo attiri tanti visitatori a fare un giro nella nostra splendida cittadina".

p. l. t.