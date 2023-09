Fiera d’autunno, ricco menù. Laboratori, musica e stand

La tradizionale Fiera d’Autunno, promossa dal Comune di Persiceto in collaborazione con Confcommercio Ascom e L’Accento Promotion srl, ritorna da oggi a domenica nel centro storico con musica, spettacoli e tanto intrattenimento per grandi e piccoli. Primo appuntamento alle 19 con l’inaugurazione dei lavori di restauro di Porta Vittoria in presenza del sindaco Lorenzo Pellegatti e di Corrado Azzollini, dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Emilia Romagna, poi apertura di aree commerciali, punti ristoro, mercatini di artigianato artistico, luna park e delle tante altre attrazioni. Alle 21, sul palco centrale in piazza del Popolo, immancabile appuntamento con la sfilata "Sangio… è di moda" in collaborazione con i commercianti. Domani si terrà il concerto con musica dal vivo "Whole Tone" a cura dell’omonimo trio strumentale blues-funk in collaborazione con la cantante Noemi Tommasini. Sabato l’evento tutto da ballare e cantare sarà il ritorno di "DiscoRing Night" mentre domenica chiuderà lo spettacolo di Duilio Pizzocchi. Per tutte le giornate di fiera saranno aperte l’area espositiva, gli stand gastronomici curati dalle società carnevalesche I Gufi, I Figli della Baldoria, l’Accademia della Satira e Maistof, i gazebo dei commercianti del centro storico e altri espositori. "Quest’anno – dichiara il sindaco Pellegatti – l’arredo urbano verde di piazza del Popolo si integrerà con la presenza del palco e con alcuni espositori per rendere la fiera autunnale sempre più accogliente. Diverse realtà locali tra cui società carnevalesche e varie associazioni ci hanno chiesto di partecipare a questa edizione e saranno presenti con laboratori, attività e stand gastronomici".

z. p.