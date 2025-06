Fiera dei Trasporti,. Interporto rilancia:: "Visione regionale"

Nel corso del Transport Logistic, fiera del trasporto e della logistica a Monaco, è stato presentato il ’Manifesto strategico per lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture per supportare il trasporto merci ferroviario 2025-2035’. Il presidente di Interporto, Stefano Caliandro, ha illustrato i principali punti di forza dell’infrastruttura bolognese, il più grande interporto d’Italia per estensione, e ha condiviso le prospettive legate al nuovo piano di sviluppo logistico. Tra le novità: l’ampliamento dell’area ferroviaria, l’introduzione di nuove gru a portale, la realizzazione di un parcheggio camion securizzato e dotato di servizi per gli autotrasportatori. "Interporto mira ad ampliarsi con un nuovo piano logistico. È necessario adottare un pensiero logistico regionale. Solo attraverso una collaborazione tra gli operatori logistici regionali potremo affrontare le sfide del futuro".