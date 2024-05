Fiera del Lavoro. Nuove competenze e altre opportunità

Giovedì la prima edizione della ‘Fiera del Lavoro’ dell’Unione Reno Galliera a Castel Maggiore. Un’occasione per chi cerca lavoro o vorrebbe cambiare quello che ha, per parlare di politiche attive del lavoro, agenzie, formazione e molto altro, e per incontrare potenziali datori di lavoro grazie all’apertura di un corner dedicato ai colloqui. La fiera, curata dalla Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna e fondazione Aldini Valeriani, si terrà dalle 9 alle 15 nella biblioteca Natalia Ginzburg di Castel Maggiore e per partecipare è sufficiente iscriversi compilando un form online (http://tiny.cc/2732yz). Dalle 9 alle 9.45: ‘Nuove competenze per nuove opportunità’ a cura della Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna e fondazione Aldini Valeriani, dalle 9.45 alle 12 invece ‘Strumenti e servizi per la ricerca attiva del lavoro’ a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione, Città d’impresa e delle APL partner dell’evento. Dalle 12 alle 12.45 sarà la volta di ‘Intelligenza artificiale e inclusione lavorativa, quali prospettive?’ a cura di Nicola Gencarelli, Fondazione ASPHI e Maurizio Cocchi, consulente di impresa per il terzo settore. La giornata prevede l’intervento di esponenti del settore della Scuola Politecnica ITS Emilia-Romagna e della fondazione Aldini Valeriani dell’Agenzia regionale per il lavoro della Regione, Città d’impresa e delle APL partner dell’evento, e infine di Nicola Gencarelli, Fondazione ASPHI e Maurizio Cocchi, consulente di impresa per il terzo settore (Intelligenza artificiale e inclusione lavorativa, quali prospettive?). La giornata si concluderà con l’apertura, dalle 12.45 e fino alle 15, del Corner per colloqui di lavoro.

Per informazioni è possibile rivolgersi al FaLab dell’Unione Reno Galliera: falab@renogalliera.it.