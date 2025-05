Fiera del lavoro, opportunità per chi è in cerca

Al via domani a villa Edvige Garagnani di Zola la settima edizione della Fiera del lavoro. Iniziativa del Comune di Zola per favorire l’incontro tra domanda e offerta con opportunità per chi cerca occupazione oltre a occasioni di riflessioni sull’attualità del lavoro ibrido. Dalle 10 alle 15 nella sede di via Masini aziende e agenzie illustrano anche le caratteristiche dei 50 profili ricercati dalle imprese locali. Le ricerche attivate sono consultabili sul sito www.villagaragnani.it.

Nella mattinata è prevista la presentazione di alcuni servizi per la ricerca attiva del lavoro e per l’autoimprenditorialità: Co-Start Villa Garagnani, Sportello Progetti d’Impresa, Insieme per il Lavoro e Agenzia Regionale per il Lavoro. Dalle 16.30 alle 18.30 si terrà un workshop rivolto a imprese, enti, organizzazioni e aperto a cittadine e cittadini per condividere riflessioni ed esperienze sulle nuove modalità di lavoro dal titolo ’Work without borders: strategie per il lavoro ibrido e il nomadismo digitale’, relatori Giulia Baroni e Massimiliano Ghini di UniBo e BBS, oltre a un panel che coinvolgerà Bologna for Talent e aziende come SCS Consulting, Rekeep e e-Steps. L’evento è organizzato in collaborazione con Ethic Solution. L’ingresso alla fiera e al workshop è gratuito, fino al raggiungimento dei posti disponibili (possibile registrarsi sul sito di villa Garagnani).