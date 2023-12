Fiera dell’innovazione digitale. La nuova edizione arriva in città: "Importante occasione di sviluppo"

We Make Future sbarca a Bologna, nuova sede per la Fiera Internazionale sull’innovazione Tecnologica digitale, che dopo Rimini si sposta nel capoluogo emiliano. Il 13, 14 e 15 giugno 670 espositori, oltre 60.000 persone provenienti da 89 paesi diversi e più di 2.000 tra startup e investitori riempiranno il quartiere fieristico. Una presenza anche molto giovane, negli anni precedenti l’età media di partecipazione era 26-27 anni. "Sono orgoglioso che questa manifestazione venga ospitata nella nostra città, l’innovazione e la tecnologia sono temi a cui teniamo molto come amministrazione, Bologna è la città della conoscenza e il quartier generale del Supercalcolo a livello europeo" dichiara il sindaco Matteo Lepore. Una scelta di spostamento fatta da Search On Media Group, società proprietaria e organizzatrice, non solo per garantire nuove possibilità alle aziende, startup, professionisti, organizzazioni no profit, studenti e istituzioni che vi parteciperanno, ma anche per cercare di espandersi rispetto agli anni precedenti: "Il numero di espositori previsto è già maggiore, ci siamo potenziati per avere una progettualità e un’attrazione internazionale" commenta Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group, nonché ideatore della fiera stessa.

Una manifestazione dunque che beneficerà delle potenzialità di Bologna, e che viceversa ne darà altrettante alla città: "Una duplice soddisfazione ospitare questo evento nel nostro quartiere fieristico: si crea una nuova dimensione di imprenditorialità in città e allo stesso tempo è un’occasione importante per lo sviluppo del territorio locale" spiega Gianpiero Calzolari, presidente di Bologna Fiere. We Make Future aveva ricevuto diverse proposte di allocazione anche da città internazionali, e l’assessore all’innovazione Massimo Bugani si è dichiarato orgoglioso che sia rimasta in città nonostante le numerose richieste di trasferimento all’estero: "Bologna è la culla ideale per questo tipo di manifestazione: stiamo lavorando sulla Casa delle tecnologie emergenti, a inizio dicembre c’è stata la Bologna Tech Week e ricordo inoltre che stiamo lavorando anche al Gemello Digitale della città. È il contesto più favorevole possibile per un evento di innovazione e tecnologia".

La fiera mantiene comunque un carattere internazionale, con iniziative attive 365 giorni all’anno anche all’estero: su tutti l’International Roadshow, progetto itinerante inaugurato nel 2021 che ad oggi ha toccato già più di 29 stati e 5 continenti. Quest’autunno, per esempio, sono stati svolti eventi a Salonicco, Hong Kong, Shenzhen, Valencia e infine Belgrado, che a inizio dicembre ha ospitato il Forum dell’Innovazione Italia-Serbia ’Matchmaking for Innovation’.

Alice Pavarotti