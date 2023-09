Fiera di San Matteo con 200 espositori

Con l’antica Fiera di San Matteo oggi a Savigno si chiude il cartellone delle festività settembrine. Alle 9 inizia l’esposizione commerciale con oltre 200 presenze tra produttori ed esercenti lungo il centro storico, in Piazza XV Agosto e nel centro storico. In parallelo parte l’ottava edizione del memorial Renato Belletti: esposizione e mostra-scambio di moto e auto d’epoca, con la Proloco di Savigno, il Comune di Valsamoggia e il motoclub Cesarino Bartolini. Negozi aperti, punti di ristoro e alle 17 lo spettacolo ’La fòla id Cucàl’ della compagnia dialettale L’aj Strèca un po’. A seguire, alle 18, la festa continua con la musica in piazza di Mery Rinaldi.