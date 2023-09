Fiera di San Matteo tra musica e stand

Quattro giorni di festa a Savigno dove venerdì prende il via il lungo fine settimana delle Festività Settembrine. Tanti gli appuntamenti nel cartellone legato alla tradizionale fiera di San Matteo che si svolgerà martedì, giornata di chiusura delle iniziative che prevedono escursioni guidate, serate in compagnia, musica dal vivo, gastronomia, intrattenimenti, attività per i più piccoli nel nuovo "Casellina Circus" , mercatini e con la classica mostra di auto e moto d’epoca.