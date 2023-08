Fiera di Sasso: Premi con il concorso di fotografia a Sdaz, 8-10 settembre

Primi appuntamenti per l’edizione numero 350 della Fira di Sdaz: una delle più longeve manifestazioni di piazza che a Sasso Marconi si svolgerà dal’8 al 10 settembre tra il Borgo di Colle Ameno e il Parco del Chiù. Intanto sono usciti i bandi di un concorso fotografico che intende selezionare e premiare le immagini più belle scattate nei tre giorni di Fiera: scatti capaci di cogliere momenti e aspetti caratteristici della Fira di Sdaz o fotografie rappresentative dei luoghi in cui si svolge la manifestazione (come il borgo di Colle Ameno) e dei luoghi vicini: Palazzo de’ Rossi, il ponte di Vizzano, l’Oasi naturale San Gherardo. In palio buoni acquisto per oggetti e prodotti che si trovano all’ufficio turistico InfoSasso e nelle botteghe di Colle Ameno. Le foto verranno selezionate dalla giuria, poi raccolte in una mostra che verrà esposta domenica 17 settembre all’Oasi naturale San Gherardo in occasione della Festa dell’Oasi. Sono poi già aperte le iscrizioni alla cena a lume di candela in programma l’8 settembre nella corte di villa Davia con un menù preparato dall’Antica hostaria di Badolo.