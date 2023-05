Fiera, fatturato record a 210 milioni Calzolari: "Una navetta per l’Expo"

di Luca Orsi

Bilancio record per BolognaFiere. Il gruppo guidato da Gianpiero Calzolari chiude i conti 2022 con un fatturato di poco inferiore ai 210 milioni. Cifra che "supera di ben 35 milioni i ricavi del 2019 e raddoppia rispetto al 2015", calcola Calzolari.

Presidente, c’è di che festeggiare.

"Sono bei numeri, ovviamente. Ma...".

C’è un ma?

"Saranno belli belli quando anche l’ultimo segno diventerà positivo".

A cosa si riferisce?

"C’è ancora una perdita di esercizio di 5,3 milioni".

Dovuta a cosa?

"La fiera è stata chiusa nei primi tre mesi dell’anno per pandemia. E poi c’è stata l’impennata dei costi di energia e materie prime causata dalla guerra".

Prospettive per il 2023?

"Abbiamo gettato le premesse per un buon 2023. Ci sono buone aspettative. Teniamo conto che la Cina, che nel 2022 era ferma, è ripartita bene".

Che cosa ha consentito questo bilancio record?

"La diversificazione. Oggi gli allestimenti sono uno dei pilastri dello sviluppo societario".

Cosa è cambiato?

"Prima eravamo intermediari, con fatturati non rilevanti. Oggi, nel settore allestimenti, la capofila Henoto ha più che raddoppiato il valore della produzione, superando i 67 milioni".

Non solo in Italia.

"La società ha guidato lo sviluppo internazionale con le proprie controllate. Anche all’estero, la qualità del saper fare italiano è un plus".

Cos’altro ha contribuito al risultato?

"L’ottima attività commerciale. Qui a Bologna, per esempio, abbiamo acquisito dieci nuove fiere di qualità. Insomma, la botta del Covid è stata durissima, ma ci stiamo riprendendo".

All’estero?

"Continuiamo a consolidare iniziative negli Usa, in Asia e Sud America. Ci sono poi la riattivazione del business di BolognaFiere China, l’apertura della nuova società BolognaFiere India, e le tante sinergie che riusciremo a realizzare con il Gruppo Informa".

Il prossimo traguardo?

"La quotazione in Borsa del Gruppo BolognaFiere".

Con che tempi?

"Il Consiglio è al lavoro per completare il progetto di quotazione in queste settimane. Poi i soci decideranno i tempi dell’operazione".

Intanto, parte lo sviluppo del quartiere fieristico.

"È prevista la sostituzione del 35 con il nuovo padiglione adibito a palazzetto dello sport. E saranno riqualificati gli ingressi, per una migliore accessibilità. Quindi completeremo la superficie del quartiere uscendo dal perimetro attuale, andando oltre la ferrovia".

Resta il problema del traffico congestionato nei giorni delle grandi fiere. Passante e tram aiuteranno?

"Sono infrastrutture importanti per la città, e anche per la fiera. Ma è tempo di pensare seriamente a un servizio veloce, dedicato. Penso a una navetta elettrica che colleghi la stazione con il quartiere fieristico. Ne abbiamo già parlato con il Comune, c’è una riflessione in corso".