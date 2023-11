Fiera Bologna, industria e innovazione Futuremotive Expo: la rivoluzione dell’auto in mostra

Bologna, 14 novembre 2023 – “Il futuro della mobilità è già tra noi". Con queste parole Renzo Servadei, ad di Autopromotec, racchiude il significato di ‘Futuremotive – Expo & Talks’: evento spin-off della biennale che riguarda le attrezzature e i prodotti dedicati all’aftermarket, in programma da giovedì a sabato, a BolognaFiere. Si avvicina, infatti, l’appuntamento con le tre manifestazioni fieristiche che mirano a trasformare Bologna, almeno per tre giorni, nella capitale della mobilità del domani: Futurmotive – Expo & Talks, E-CHARGE (in programma giovedì e venerdì) e Fleet Manager Academy, il cui appuntamento è fissato per il 16. Oltre 300 espositori, incontri, forum, discussioni a tu per tu su un settore nel pieno della propria rivoluzione. Per guardare al futuro, ma anche al presente. Un appuntamento che mira a offrire al proprio pubblico di operatori di settore e appassionati un vero e proprio percorso per scoprire tutto ciò che l’industria automotive e aftermarket sta mettendo in campo per garantire un futuro del trasporto che sia sì sostenibile da un punto di vista ambientale, ma che tuteli allo stesso tempo gli interessi delle imprese proteggendo i posti di lavoro. Se ne è parlato molto negli scorsi mesi, e anche se il dibattito è – solo momentaneamente – sospeso, il tema di fondo rimane: lo stop ai veicoli alimentati con motore endotermico a partire dal 2035 imposto dall’Europa rischia di generare forti scosse nel tessuto industriale del nostro Paese se non si adottano le giuste misure in tempo. "È stato proprio con queste spinte che abbiamo deciso di organizzare ‘Futurmotive – Expo & Talks’ – commenta Servadei –. Il dibattito su questi temi è acceso, ma noi sappiamo che le aziende della filiera stanno già mettendo in campo tutte le soluzioni possibili per affrontare questa rivoluzione. Quello che conta, dal nostro punto di vista, è abbandonare le tifoserie e adottare un approccio scientifico e sistemico a questi cambiamenti." In che modo? "Favorendo in tutti i modi la neutralità tecnologica: questo significa abbracciare tutte le tecnologie ad oggi presenti in termini di alimentazione dei veicoli e lasciare che sia l’industria ad individuare le corrette soluzioni per affrontare nel modo migliore la transizione ecologica". L’evento Futuremotive è al centro della puntata di oggi del nostro podcast gratuito ‘il Resto di Bologna’, disponibile sulle principali piattaforme di riproduzione e sul nostro sito internet.