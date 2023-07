Fiera, ok all’ordine del giorno della Lega "Maggiori controlli per la situazione debitoria"

Disco verde dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna alla linea Lega. L’assise ha approvato l’ordine del giorno presentato dal consigliere regionale del Carroccio Michele Facci, che impegna la giunta a monitorare la situazione debitoria di Bologna Fiere Spa, con riferimento ai rilievi formulati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti sugli impatti connessi al prestito obbligazionario convertibile stipulato, e a riferirne periodicamente le evoluzioni in sede di competente commissione assembleare. "Bologna Fiere Spa ha registrato nel 2022 una perdita pari a 14.179.560,00 euro e, a livello di gruppo, un risultato negativo per 5.342.657,00 euro", spiega Facci, sottolineando come, a livello di bilancio separato (BolognaFiere), la società ha portato a nuovo, rispetto agli anni scorsi, perdite per 35.202.048,00 euro. "Gli Amministratori hanno proposto, in accordo con il Collegio sindacale, di portare a nuovo anche la perdita esercizio 2022 – conclude Facci –. L’esercizio 2023 sarà caratterizzato da perdite portate a 49.381.608,00 euro complessivi".