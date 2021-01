Quanto è complessa una procedura di ‘abbraccio’ tra una società che è quotata in Borsa e un’altra che non lo è? Tanto, e questo degli incastri procedimentali è uno dei motivi principali per cui il grande matrimonio tra la Fiera di Bologna e quella di Rimini (Ieg, assieme a Vicenza) sta tardando ad avere i suoi fiori d’arancio. Nessuna fumata bianca ancora, ma ieri con l’incontro tra la Regione, i due Comuni e i due Expò sono stati fatti alcuni passettini in avanti. Niente di decisivo, ma la Regione nel suo comunicato di fine riunione ha voluto...

Quanto è complessa una procedura di ‘abbraccio’ tra una società che è quotata in Borsa e un’altra che non lo è? Tanto, e questo degli incastri procedimentali è uno dei motivi principali per cui il grande matrimonio tra la Fiera di Bologna e quella di Rimini (Ieg, assieme a Vicenza) sta tardando ad avere i suoi fiori d’arancio. Nessuna fumata bianca ancora, ma ieri con l’incontro tra la Regione, i due Comuni e i due Expò sono stati fatti alcuni passettini in avanti. Niente di decisivo, ma la Regione nel suo comunicato di fine riunione ha voluto rimarcare che l’intento di andare tutti nella stessa direzione resta ben saldo. "Prosegue il percorso verso l’unificazione delle Fiere di Bologna e Rimini – si legge nella nota di viale Aldo Moro –. Si è parlato degli aspetti industriali e di governance relativi all’unificazione e dei vincoli determinati dalla costituzione di una società che si quoterà in Borsa. L’incontro è stato aggiornato a breve – prosegue il comunicato –, per raccogliere e affrontare le ultime valutazioni tecnico istituzionali e anche per informare gli altri soci. In poco tempo ci sarà una nuova convocazione".

Insomma, le parti si aggiorneranno. Restano i nodi di cui si è discusso nelle ultime settimane. Le due società, una quotata e l’altra no, hanno dei vincoli totalmente diversi che rendono non semplice l’operazione. Anche se, e questo è importante, non esistono oggi opinioni diverse sulla volontà di farla. E alcuni stanno anche spingendo in maniera particolare, come il sindaco Virginio Merola, che da tempo auspica la fusione. Anche perché, dopo il Covid, le due Fiere se rimanessero da sole potrebbero incontrare serissime difficoltà a rimanere in piedi. Lungo questo solco, resta la diversità di vedute tra i soci pubblici. Bologna come detto punta dritto alla fusione, mentre dalla Riviera avanza l’ipotesi della holding (si dice, per mettere al sicuro il mutuo sul Palacongressi). Intanto, il 15 è previsto un summit per analizzare la situazione ed elaborare una posizione comune, anche se il ‘no’ alla holding proposta da Rimini parrebbe condiviso dalle associazioni di categoria (che si sono già espresse nella giunta della Camera di commercio) e dagli altri azionisti privati (vedi la Fondazione Carisbo), preoccupati di finire tagliati fuori dalla ‘cassaforte’ attraverso la quale i pubblici controllerebbero la nuova società quotata in Borsa, ma anche della possibile risposta negativa del mercato. Un’architettura societaria che, comunque, non convincerebbe nemmeno Virginio Merola, che dopo aver aperto alle richieste di Rimini sul nome del nuovo soggetto (Ieg) e sulla nomina di due amministratori delegati (uno per Bologna, Bruzzone, uno da Rimini, Peraboni), su questo punto non intenderebbe arretrare.

Paolo Rosato