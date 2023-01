Fiera, soci privati all’angolo Un solo posto nel nuovo cda Pubblici pigliatutto con il 65%

La composizione di quello che sarà il nuovo cda di BolognaFiere ‘post aumento di capitale’ è un rebus per risolutori più che abili. L’assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo board è convocata per il 10 febbraio.

Come scritto ieri sul Carlino, i componenti dell’attuale consiglio di amministrazione si sono dimessi dimesso per fare posto al rappresentante del gruppo britannico Informa, che nell’expo di via Michelino ha investito 25 milioni di euro – un prestito che potrà trasformarsi in azioni – sottoscrivendo un’obbligazione che dà diritto a una poltrona nell’organo di gestione della società.

La ricapitalizzazione di BolognaFiere – che prevede la quotazione in Borsa nel 2024, e quindi la successiva apertura a nuovi partner – ha scombussolato equilibri interni consolidati, cambiando i rapporti di forza tra soci pubblici e azionisti privati: da un rapporto di 52 a 48, si è passati a un 65 a 35, con i privati in un ruolo sempre più marginale dopo aver battuto i piedi per anni per evitare che la controparte pubblica andasse in maggioranza.

Adesso il primo azionista della Fiera è il Comune di Bologna, che all’aumento di capitale ha partecipato con soldi e immobili. Palazzo d’Accursio ha ora il 26,34% delle quote, che si sommano al 9,10% della Città metropolitana. La Regione detiene il 9,44% delle azioni.

Il secondo azionista è la Camera di commercio (che vale il 19,77%) nella sua doppia veste di azionista pubblico, con un ‘cuore’ privato, dal momento che la Mercanzia è di fatto la casa delle associazioni di categoria.

Associazioni che nel riassetto hanno perso terreno, avendo deciso di aderire solo in parte (vedi Confindustria, Ance e Confcommercio) o per niente (Confartigianato e Fondazione Carisbo) alla ricapitalizzazione.

Solo la cooperazione (‘rossa’ e ‘bianca’, per usare due categorie del secolo scorso) ha sposato senza incertezze il progetto di rilancio e sviluppo del quartiere sottoscrivendo le proprie quote: tutto l’universo coop (da Promorest, che fa capo alla Lega, a Confcooperative, L’Operosa e Emil Banca), vale circa il 9,47%, affermandosi come primo azionista privato, e potrebbe reclamare l’unico posto disponibile in cda, tolti quelli spettanti ai pubblici e quello assegnato a Informa (il nuovo entrato del board dovrebbe essere l’ad Stephen A. Carter).

Il consiglio di amministrazione della Fiera conta, infatti nove poltrone: al Comune-Città metropolitana ne andrebbero quattro, la Camera di commercio ha chiesto di passare da una a due, mentre la Regione dovrebbe mantenere il proprio consigliere, per un totale di sette nomine da fare.

Ai privati resta una sola casella da riempire. Come garantire la presenza del sistema delle imprese nel cda? Probabilmente sarà la Camera di commercio a indicare personalità dal mondo dell’economia bolognese e lo stesso, si dice potrebbe fare il Comune. L’unica certezza è il presidente Gianpiero Calzolari, che nessuno intende mettere in discussione.