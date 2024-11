’Fiesta’ con Canino al Duse. Carrambate in omaggio a ’Raffa’

Si avvicina sempre di più la data in cui potrà davvero iniziare la Fiesta, in omaggio alla mitica Raffaella Carrà. È questo il titolo dello spettacolo portato in scena da Fabio Canino al Duse il 18 novembre, in cui davvero si può dire che non mancheranno i colpi di scena. Lo show-man, scrittore e volto di Ballando con le stelle, infatti, non solo offrirà al pubblico la sua personale rilettura di una delle artiste più amate del pubblico. La pièce di Canino– affiancato sul palco da Sandro Stefanini, Simone Veltroni e Samuele Picchi –, è spassosa e sarcastica, fa divertire, ma anche riflettere sul mondo gay. Inoltre, si arricchisce di vere e proprie carrambate in perfetto stile Carrà.

Proprio a questo proposito, Il Resto del Carlino ha scelto di affiancare nell’impresa l’attore e presentatore fiorentino. Chi ha desiderio di ritrovare una persona importante della propria vita– magari un amico del passato o un grande amore – ha ancora qualche giorno per scrivere alla mail bolognachesorpresa@ilrestodelcarlino.it: le proprie storie più belle, più emozionanti, o più divertenti, dopo la selezione del cast e della redazione, saranno portate in scena. Non lo raccontate, però: chissà che non tocchi proprio a voi ritrovare quella persona che tanto vi manca.

E sempre ancora per pochi giorni sarà possibile usufruire di uno sconto speciale: al momento dell’acquisto del biglietto sul circuito Vivaticket, inserendo il codice Raffa24, si potrà comprare il biglietto a un prezzo vantaggioso. "Sono felicissimo di portare la commedia nella città di Raffaella – ha detto l’artista –: Bologna è la città del divertimento, perfetta per ospitare Fiesta".