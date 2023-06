Figli di coppie arcobaleno Fd’I contro il sindaco "No alla registrazione"

di Pier Luigi Trombetta

No alla registrazione all’anagrafe comunale di Pieve di Cento di bambini di famiglie omogenitoriali. Dopo la notizia di Padova – dove la Procura ha dichiarato illegittima la registrazione all’anagrafe di un atto di nascita con due mamme – il Comune di Pieve di Cento invece ha proposto una delibera, da approvare oggi in consiglio comunale, che va nel senso opposto.

Delibera a cui tuttavia si oppone la lista civica di opposizione (di area centrodestra) ‘La tua Pieve’, guidata da Cristina Tassinari. La capogruppo, assieme ai consiglieri Giovanna Bonazzi, Pierluigi Merola e Roberto Gallerani (nella foto), ha mandato una lettera – che evidenzia la questione pregiudiziale della delibera – al sindaco, al segretario comunale e in copia alla Prefettura.

In sostanza, nella missiva viene chiesto di non trattare il punto in quanto "non è un atto di mero indirizzo, bensì è una proposta deliberativa volta a ottenere un illegittimo adempimento da parte del sindaco".

In pratica, i consiglieri de ‘La tua Pieve’ sostengono che, qualora il consiglio comunale si esprimesse a favore, andrebbe contro la normativa vigente, che non prevede registrazioni anagrafiche di figli da parte di persone del medesimo genere.

Sulla vicenda s’inserisce Diego Baccilieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che si dice sorpreso dal fatto che "la delibera recherebbe un parere tecnico favorevole relativo a un contenuto afferente una materia di esclusiva competenza statale". Fa eco il senatore di Fd’I Marco Lisei: "La sinistra non ha voluto o saputo modificare la legge nei tanti anni al governo nazionale. E oggi, attraverso atti comunali privi di ogni valore e, va ribadito, contrari alla legge, si cala nel ruolo di rivoluzionari da salotto".

"Ringraziamo il consigliere metropolitano Baccilieri e i consiglieri de ‘La tua Pieve’ – replica il sindaco Luca Borsari – perché ci consentono di correggere l’atto, in quanto effettivamente riportava impropriamente e inutilmente il parere di regolarità. Lo toglieremo come mero refuso, togliendo così ogni imperfezione alla piena legittimità dell’atto politico. Quanto alle altre affermazioni, che ci definirebbero ‘rivoluzionari da salotto’, si commentano da sole. L’atto invita il sindaco, come è stato già fatto con altri sindaci di altri Comuni di Italia, a proteggere dei bambini in quanto bambini, garantendo anche a loro gli stessi diritti di tutti i bimbi".

Borsari continua: "Il problema rispetto alla legge è vero: esiste, ma il problema è che una legge che garantisca diritti per questi bambini in Italia non c’è, come evidenzia la Corte Costituzionale. È per questo che i consiglieri comunali di maggioranza chiedono di trattare questo tema nel nostro consiglio. Spero che non sia ancora vietato proporre argomenti di discussione politica e di confrontarsi sui contenuti, oltre che sulla forma".