Figli, fertilità e i tabù da sfatare

Oggi alle 18.30, negli spazi di Bologna Attiva a DumBO, è in programma E un figlio, quando? La fertilità e i suoi tabù, un incontro sui temi delle narrazioni sul corpo della donna e sulla genitorialità. L’incontro è uno degli appuntamenti di Fatti di genere, una rassegna lanciata in occasione della Giornata internazionale della donna dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana. All’incontro partecipano Ilaria Danese, Alberto Cazzola, Giulia Sateriale ed Elena Bartoli che affronteranno alcuni nodi legati alla salute riproduttiva, ai tempi e alle possibilità di scelta rispetto ai percorsi di fecondazione assistita, alla decostruzione degli stereotipi culturali legati alla maternità, ai vuoti normativi, alle necessità di creare alleanze all’interno e all’esterno della coppia.

L’incontro sarà introdotto dalla vicesindaco Emily Marion Clancy.